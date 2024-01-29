После 30 лет верной службы: WordPad устарел и больше не нужен / Источник: Neowin

Спустя несколько месяцев с анонса Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11 Canary, в которой отсутствует WordPad. Этот текстовый редактор был неотъемлемой частью Windows на протяжении почти 30 лет.

Microsoft назвала WordPad "устаревшей функцией Windows", отметив, что она больше не находится в разработке, поэтому не будет включаться в последующие выпуски Windows 11. 

Как отмечается, это изменение должно быть постоянным, то есть пользователи не смогут переустановить программу через официальные каналы после выхода стабильной сборки.

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WordPad присутствовал в каждой ОС Windows, начиная с 95-й. Многие воспринимали его как урезанную версию Microsoft Word, при этом существенно превосходившую простенький Блокнот.  И хоть программа не обновлялась уже как несколько лет, она продолжала быть бесплатной и не требовала доступа к интернету.

Теперь для редактирования файлов форматов DOC и RTF в Microsoft советуют использовать MS Word, а для TXT – Блокнот. Тем, кого полностью устраивал WordPad, придется приспосабливаться к новым условиям.  К слову, в ближайшем обновлении Windows 11 в "Блокнот" появится поддержка ИИ: он будет сам писать и переписывать тексты

Помимо более тесной интеграции ИИ, с одним из ближайших апдейтов в Windows 11 также появится новый режим энергосбережения. А переустановку ОС существенно упростят.

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