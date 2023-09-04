Стандартная программа Windows уже давно не обновлялась, поэтому такой исход был ожидаемым.

Софтверный гигант Microsoft сообщил, что больше не будет поддерживать текстовый редактор WordPad. Приложение удалят из Windows с одним из грядущих обновлений.

Редактор WordPad впервые был включен в состав Windows 95, почти 30 лет назад. Вместо устаревшего редактора Microsoft рекомендует использовать Word, который, к слову, всегда был гораздо более функциональной альтернативой, или "Блокнот".

WordPad присутствовал в каждой версии Windows, начиная с 95-й, предоставляя пользователям базовые возможности редактирования текста, поддерживая RTF, DOC, ODT и другие популярные форматы. Но программа уже давно не обновлялась, поэтому такой исход был ожидаемым.

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Новость о прощание с WordPad появилась всего через день после того, как Microsoft сообщила об обновлении "Блокнота": стандартная программа Windows обзавелась вкладками и функцией автоматического сохранения сеанса после закрытия приложения.

Далее в планах у Microsoft обновить "Пэинт" – в графический редактор внедрят нейросеть, которая позволит создавать картинки по текстовому описанию. Сейчас фишка тестируется в бета-версии Windows 11, а в релизной версии она появится после отладки и устранения багов осенью,

Вместе с модернизированным Paint этой осенью в Windows 11 добавят встроенную поддержку архивов, улучшенный микшер громкости, ИИ-помощник Windows Copilot и другие нововведения. А перенос фотографий со смартфона на ПК максимально упростят.

Напомним, все грядущие нововведения Windows будут актуальны только для Windows 11. Ранее в Microsoft подтвердили, что Windows 10 больше не будет получать новых фишек – только исправления ошибок и патчи безопасности.

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