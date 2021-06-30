Автомобилю нужно около двух минут, чтобы превратиться в самолет.

Прототип летающей машины AirCar успешно завершил 35-минутный полет между аэропортами словацких городов Нитры и Братиславы.

Об этом сообщает BBC.

За рулем находился создатель машины Стефан Кляйн. В воздухе авто развило скорость 170 километров/час.

Гибридный автомобиль-самолет AirCar оснащен двигателем BMW и работает на обычном бензиновом топливе. По словам создателя, машина может пролететь около 1 000 километров на высоте 2 500 метров и на данный момент уже провела в воздухе 40 часов.

AirCar способен перевозить двух человек общим весом до 200 кг. Однако в отличие от прототипов летающих такси, этот трансформер не умеет взлетать и приземляться вертикально: ему нужна взлетно-посадочная полоса. При этом трансформация из автомобиля в самолет занимает 2 минуты 15 секунд.

Компания Klein Vision, разрабатывающая AirCar, заявляет, что на создание прототипа потребовалось около двух лет и "менее чем два миллиона евро" вложений.

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Перевод: Катерина Комолова