Компания считает, что технология практически готова к массовому применению.

Базирующийся в Нью-Йорке стартап Synchron, который специализируется на нейронных интерфейсах, отчитался об успешном испытании своего импланта на людях.

Компания считает, что технология практически готова к массовому применению. Она может помочь людям с параличом или дегенеративными заболеваниями набирать текст и управлять курсором усилием мысли, передает портал CNBC.

Известно, что имплант Synchron Switch подводится к коре головного мозга неинвазивным эндоваскулярным методом (через кровеносную систему). После этого контакты подключают к специальной "приставке", которая и преобразует мысли в цифровой сигнал.

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На сегодня уже установлено семь таких имплантов, 4 из них в Австралии и 3 в США (чтобы доказать безопасность имплантата Switch, компания должна провести не менее 6 операций в США)

В декабре 2022 года Synchron провела раунд финансирования, что позволило привлечь $75 миллионов инвестиций для дальнейшей работы – Билл Гейтс и Джефф Безос входят в список инвесторов.

Напомним, что Neuralink Илона Маска работает над созданием намного меньшего по размеру и более мощного имплантата, который, помимо прочего, позволит контролировать гормоны, бороться с депрессиями, и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Впрочем, миллиардер еще в 2019 году рассчитывал, что тестирование на людях стартует в 2020 году, но его компания только прошлым летом получила разрешение испытывать устройство на добровольцах.

Ранее предсказывалось, что в ближайшие десять лет в мире появятся первые версии мыслящих цифровых двойников людей из разных стран мира.

Как говориться в материале "Би-би-си", цифровой двойник – это точная копия человека в физическом мире, у которой есть цель помогать своей реальной версии и обеспечивать обратную связь с реальной версией.

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