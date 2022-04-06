Сейчас все украинцы 24/7 следят за событиями в стране. Не будет лишним позаботиться о наличии безлимитного мобильного интернета.

В условиях полномасштабной войны доступ к быстрой информация может быть вопросом жизни и смерти. Поэтому при нестабильной работе беспроводной сети либо отключении электричества возникает необходимость удостовериться в наличии безлимитного мобильного интернета.

УНИАН выяснил, сколько сейчас стоит мобильный интернет и какие тарифные планы больше всего подходят для украинцев, которые нуждаются в ежедневном доступе во всемирную сеть.

Киевстар – тарифы 2022

Сразу в нескольких тарифных планах "Киевстар" предлагает безлимитный интернет.

В частности, пакет "ВАШ Оптиум" за 250 грн/мес гарантирует безлимитный мобильный интернет и звонки внутри сети, а также 300 минут звонков на номера конкурирующих игроков и за границу.

Другие тарифы будут подороже: 350 грн и 500 грн в месяц.

Vodafone – тарифы 2022

У Водафона можно выделить два тарифных плана, которые больше всего подходят для интернет-ориентированных абонентов.

Если говорить о предоплате, пакет "Vodafone SuperNet Unlim" за 260 грн/месяц гарантирует безлимит интернет (+ Online PASS), безлимит в сети водафона, а также 350 мин на другие сети Украины.

В случае с контрактом, безлимитный интернет включен в пакет "Vodafone Red XL", но стоит на 10 грн дешевле – 250 грн/месяц.

lifecell – тарифы 2022

Лайфселл уже давно заслужил репутацию дискаунтера. Тарифы на мобильный интернет у компании также ниже, чем у остальных операторов.

За 150 грн/4 недели абонент может пользоваться безлимитным интернетом, бесплатно звонить на "родные номера" и при этом у него останется 1500 минут разговоров с абонентами других операторов.

Также у оператора есть специальный тарифный план для юридических лиц и ФЛП за 115 грн/месяц. За эту сумму абоненты получат безлимитный Интернет и звонки на lifecell, а также 600 мин на все номера по Украине.

Ранее УНИАН собрал список сервисов, которые в условиях войны отменили плату для граждан Украины. На некоторых из них украинцы могут бесплатно читать книги, получить медицинскую консультацию и учить иностранные языки.

Также мы делились подборкой полезных, и, что не менее важно, проверенных Telegram-чатботов, которые должны быть у каждого украинца. Эти чаты полезны и для гражданских, и для наших защитников и вообще для борьбы в противостоянии с путинскими орками.

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