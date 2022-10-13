Абоненты Киевстар в освобожденных населенных пунктах могут сразу пользоваться услугами мобильной связи, поскольку телеком оператор хранил за ними их мобильные номера и средства на счетах.

Сотрудники национального телеком оператора активно восстанавливают работу сетей мобильной связи в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области. Так недавно мобильная связь Киевстар появилась в населенных пунктах Высокополье, Нововоронцовка, Николаевка, Нововоскресенка, Золотая Балка, Кочубеевка, Белая Криница, Лубны, Гавриловка, Первомаевка на Херсонщине.

Абоненты Киевстар в освобожденных населенных пунктах могут сразу пользоваться услугами мобильной связи, поскольку телеком оператор хранил за ними их мобильные номера и средства на счетах. Компания предоставляет абонентам в освобожденных населенных пунктах пакет помощи: бесплатные звонки в сети, пакеты бесплатных мегабайтов и минут звонков на другие сети.

Ежедневно телеком инженеры Киевстара работают на деоккупированных территориях, восстанавливая базовые станции, а также улучшают работу сети по всей Украине. Благодаря их усилиям 93% сети национального телеком оператора работает в обычном режиме. Так, за 8 месяцев 2022 года специалисты компании построили 302 новых базовых станций мобильной связи, а также обновили и модернизировали 5,5 тысяч работающих базовых станций.

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В 2022 году национальный телеком оператор инвестировал в строительство и развитие телеком инфраструктуры в Украине почти 1,7 миллиардов гривень.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Киевстар. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционер Киевстар – международная Группа VEON, имеющая головной офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua