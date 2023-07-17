В рейтинг попали модели от брендов Google, Samsung, Apple, Sony и OnePlus.

В 2023 году камеры смартфонов не уступают по качеству "зеркалкам". Специалисты портала Digital Camera World протестировали целый ряд мобильников, выпущенных в последние годы, и выбрали топ-10 самых оптимальных вариантов на любой бюджет.

В рейтинг попали модели от брендов Google, Samsung, Apple, Sony и OnePlus. Они не только топовые аппараты с точки зрения фото и видео, но у них внутри стоит мощная "начинка".

Google Pixel 7 Pro – самый выгодный камерофон на рынке. Он занимает шестое место в рейтинге DxOMark, однако стоит куда дешевле конкурентов. Аппарат оборудован 10.8-Мп селфи-камерой и блоком с тремя модулями на 50+48+12 мегапикселей с оптической стабилизацией у основного датчика и телевика. Как говорится в заметке, это идеальный смартфон типа "наведи и снимай".

Samsung Galaxy S23 Ultra – самый премиальный камерофон на рынке. Тут тоже придраться не к чему: основная камера на 200 Мп дополнена шириком на 12 Мп и парой телеобъективов по 10 Мп, обеспечивающих 10-кратный оптический и 100-кратный цифровой зум. А селфи-камера на 12-Мп выдает качественные изображения в большинстве случаев. Видео дня

iPhone 14 Pro – лучший камерофон для фанатов Apple. Он оборудован 48-Мп камерным модулем с матричной стабилизацией, который захватывает в 4 раза больше света, чем в iPhone 13 Pro. Вдобавок аппарат получил алгоритм обработки изображений Photonic Engine, обеспечивающий более яркие и насыщенные цвета при меньшем освещении.

Более дешевые Pixel 7 и iPhone 14 замыкают пятерку самых оптимальных камерофонов на рынке. Если в случае с "пиксельфоном" решает идеальное сочетание крутой оптики и лучших алгоритмов вычислительной фотографии, то новейший айфон "подкупает" увеличенной светочувствительностью и алгоритмом Photonic Engine.

Также в топ камерофонов попали Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy S22 Ultra, OnePlus 11 Pro, Sony Xperia 1 III и iPhone 13 Pro.

Если вы в поисках сбалансированного бюджетника, УНИАН делился рейтингом лучшим смартфонов бюджетом до $300 и $150. В обоих рейтингах первое место заняли модели линейки Redmi Note 12.

Также мы писали о "прозрачном" Nothing Phone (2) – продолжение самого необычного смартфона 2022 года. Аппарат прокачали в плане железа, улучшили фирменную систему подсветки, но и цена при этом заметно выросла.

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