В список попали модели от компаний Redmi, Poco, OnePlus, Realme а также менее известной широкой публике Ulefone.

Смартфоны стоимостью до 150 долларов являются одними из самых популярных, потому что такие устройства подходят нетребовательным пользователям. В 2023 году на рынке сложилось многообразие подобных гаджетов, однако некоторые из них заметно выделяются на фоне конкурентов.

Редакция портала Gizchina отобрала пятерку лучших Android-смартфонов, доступных в настоящее время по цене менее $150 или 5.5 тысяч в гривнах. В список попали модели от компаний Redmi, Poco, OnePlus, Realme, а также менее известной широкой публике Ulefone.

Идеальным "бюджетником" в 2023 году назвали Redmi Note 12 4G. Это сбалансированный гаджет с AMOLED-экраном и частотой 120 Гц, тройной камерой 50+8+2 Мп и оптимальным процессором Snapdragon 685. Разъем для наушников и NFC-модуль тоже на месте.

За ним следует выпущенный еще в прошлом году Poco M5. У него, в отличие от Redmi Note 12, экран LCD ЖК, а кадровая частота составляет только 90 Гц. Зато у него задняя крышка с текстурой "под кожу" и есть физический датчик приближения. Видео дня

Замыкает тройку супербюджетников OnePlus Nord N20 SE. Он, помимо всех основных функций, может похвастаться 50-мегапиксельной основной камерой, стереозвуком и быстрой 33 Вт зарядкой – смартфон полностью заряжается примерно за 70 минут.

На четвертом и пятом месте расположились Realme C53 и Ulefone Note 16 Pro – это качественная и доступная пара гаджетов. Первый выглядит как iPhone 14 Pro Max, но стоит в 8 раз дешевле, тогда как второй позиционируется как "защищенный" смартфон для активного отдыха, который не боится воды и перепадов температуры.

Если вы в поисках мощной начинки, УНИАН делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В 2023 году рейтинг флагманов возглавляет Vivo X90s, в основе которого лежит новая однокристальная система MediaTek Dimensity 9200+. Второе место анимает iQOO 11 Pro, а третье – более дешевая iQOO 11

Что касается "народного" рейтинга смартфонов, то больше всего в 2023 году пользователи довольны Meizu 20 Pro и Xiaomi 12 Ultra. Оба гаджеты делают большой упор на фото и видео возможности, а за производительность отвечает главный чипсет от Qualcomm.

Также УНИАН делился рейтингом самых "плавных" смартфонов в 2023 году. Их интерфейс остается плавным даже после продолжительного времени работы без сброса и перезагрузки. Пальма первенства в этой дисциплине досталась новенькому Vivo X90s с OriginOS 3.

Вас также могут заинтересовать новости: