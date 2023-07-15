Redmi Note 12 Turbo занял лидерство в нише телефонов среднего класса. По спецификациям он обходит некоторые бюджетные флагманы.

Сегодня пользователям доступны смартфоны-"середнячки", которые во многом не уступают дорогостоящих флагманам и предлагают топовые камеры, батарею и "железо". Редакторы портала Gizchina отобрали пятерку лучших Android-смартфонов, которые сейчас доступны ниже $300 или 11 000 в грн.

В список Gizchina попали как и новинки, так и выпущенные еще в прошлом году смартфоны, которые не потеряли своей актуальности в 2023.

Redmi Note 12 Turbo занял лидерство в нише телефонов среднего класса. Аппарат в своем роде уникальный – внутри стоит чип Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, который по спецификациям похож на флагманский Snapdragon 8 Gen 1. А еще у него тонкие рамки (тоньше, чем у iPhone 14) и есть версия с 1 терабайт в топе, что редкость в среднебюджетном сегменте.

За ним идет Vivo T2x, который вышел больше года назад, но до сих пор не потерял своей актуальности. Все благодаря 144-герцовому iPS-экрану на 6,58 дюйма и оптимальному процессору Dimensity 1300. Также аппарат выделяется аккумулятором большой емкости – 6000 мАч.

Тройку лидеров замыкает Galaxy A34 5G. Аппарат внешне напоминает флагманский Galaxy S23, но начинка, естественно, проще, а цена – ниже. Но основные фишки на месте – защита от воды и пыли по стандарту IP67, 120-герцовый AMOLED-экран и "до четырех" полноценных обновлений OC. То есть смартфон будет актуален минимум до 2027 года.

На четвертом месте расположился Poco X5 Pro с большим OLED-дисплеем и частотой 120 герц и топовой основной камерой на 108 мегапикселей. Замыкает пятерку Realme 10 Pro+, который может похвастаться тройной камерой на 108+8+2 Мп и поддержкой реактивной зарядки на 67 Вт – 50% заполняется всего за 17 минут.

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Если бюджет поменьше, Gizchina составил аналогичный рейтинг, но для самых бюджетных смартфонов стоимостью до $150. Здесь возглавил список Redmi Note 12 4G, который демонстрирует наилучшее соотношение цены и качества.

Также УНИАН делился "народным" рейтингом смартфонов, который составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы пользователей. Первое место получил Meizu 20 Pro, дебютировавший в конце марта. Следом идет Xiaomi 12S Ultra.

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