Во время выбора стоит ориентироваться на технические характеристики, которые влияют на комфорт эксплуатации.

Какой купить ноутбук для фриланса?

Фрилансеру нужен ноутбук, с которым и в огонь, и в воду. Одним словом — универсальный. Чтобы можно было брать с собой в поездки, без труда носить в коворкинги, использовать на деловых встречах, комфортно проводить рабочие созвоны, а в свободное время — еще и смотреть кино или играть в видеоигры. Найти такой не составляет труда, поскольку популярные производители предлагают широкий выбор моделей для разных целей. При выборе стоит ориентироваться на технические характеристики, которые влияют на комфорт эксплуатации.

Диагональ экрана

Видео дня

Слишком маленький размер диагонали — минус, если приходится взаимодействовать с графикой или многочисленными страницами текста. Постоянные попытки рассмотреть небольшие буковки или детали картинок рано или поздно приведут к проблемам со зрением. Лучше пара-тройка лишних дюймов, чем недостаток экранного пространства. Комфортная диагональ, при которой без постоянной калибровки масштаба сохраняется читабельность мелких шрифтов и детализированность изображений, — в диапазоне от 15 до 17 дюймов. Модели с такими экранами входят в состав семейства Асус Виво Бук, а также в бизнес-линейки от многих других брендов.

Тип конструкции

Девайсы в обычном корпусе с крышкой, которая открывается на 130-180 градусов, оптимальны для работы из дома. Они отлично вписываются в "оседлый" режим и заменяют компьютер. Совместимы с охлаждающими подставками и другими полезными аксессуарами.

Для использования на ходу больше подходят тонкие облегченные лэптопы и трансформеры. Их объединяют компактные габариты, легкость и адаптивность.

Оптимальный вес ноута, который часто путешествует вместе с владельцем, — до 1,5 кг. Он слабо ощущается в рюкзаке и не становится причиной неудобств в дороге.

Количество оперативки

Лучше доплатить за большой объем оперативки, чем сэкономить и получить лэптоп, который при одновременном запуске нескольких ресурсоемких задач превращается в "тыкву".

4 Гигабайта — приемлемо для профессий, которые связаны преимущественно с интернет-серфингом, набором текста, ведением электронной переписки.

8 Гигабайт — достаточно для стабильной многозадачности: организации видеоконференций, работы в профессиональных бухгалтерских программах, параллельного использования нескольких браузеров;

от 16 Гб — для креативщиков, которые занимаются разработкой и распространением мультимедийного контента, создают 3D модели, тестируют игры.

Постоянная память

Первое, с чем стоит определиться, — тип основного накопителя. HDD дешевле, но с меньшей пропускной способностью. За SSD придется выложить приличную сумму, зато скорость обработки данных точно порадует.

Объем зависит от того, предпочитает пользователь хранить информацию в "облаке" или на встроенном диске ноутбука. В первом случае можно ограничиться 256-512 Гигабайтами, а во втором требуется не меньше Терабайта.

Процессор

Чипы из устаревших бюджетных линеек лучше оставить для тех пользователей, которые с компьютерной техникой на "вы" и не нуждаются в быстродействии.

Для большинства фрилансеров Core i5 или Ryzen 5 хватает с головой. Приличный запас мощности позволяет попробовать себя в разных сферах онлайн-работы. С перспективой эксплуатации на протяжении многих лет — устройства с чипами Core i7 и новее. При ограниченном бюджете стоит присмотреться к сборкам на Core i3 — они все еще актуальны и достаточно продуктивны при умеренных нагрузках.

Для эксплуатации в экстремальных условиях разумно взять ноут с защитой от влаги, пыли и механических повреждений. В спокойной обстановке, где технике ничего не грозит, можно смело использовать утонченное имиджевое решение.