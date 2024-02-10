Хотя первый выпуск Windows 11 увидел свет почти 2.5 года назад, те, кто сидит на "десятке", крайне неохотно переходят на новую ОС. Аналитики из компании StatCounter опубликовали данные о доле различных версий Windows на начало 2024 года.
Согласно актуальной статистике, на текущий момент Windows 10 установлена на 66,45% устройствах, тогда как Windows 11 нашла отклик в сердцах лишь 27,83% пользователей.
Более того, если говорить об Украине, то здесь Windows 11 и вовсе безнадежно проигрывает "десятке". Она установлена только на 15% компьютерах, в то время как 76% пользователей предпочитает Windows 10. Интересен еще тот факт, что доля Windows 7 среди украинцев составляет 5.36%.
Как видно, пользователи не спешат переходить на новую версию ОС, даже несмотря то, что Microsoft объявила о прекращении выпуска контентных обновлений для Windows 10. Впрочем, полностью поддержка "десятки" закончится только в 2025 году.
Источник отмечает, что главной причиной медленного роста популярности "одинадцатки" стали завышенные системные требования. Как минимум, в корпоративном секторе далеко не все компьютеры оснащены подходящими характеристиками для апгрейда на новейшую ОС от Microsoft.
В то же время специалисты из Microsoft пытаются привлечь как можно больше пользователей в Windows 11, внедряя в новую ОС "продвинутые" функции, в том числе ИИ-помощника Copilot. Также компания внедрила функции на базе ИИ в привычные приложения Paint, "Ножницы" и "Фотографии".
Ранее Microsoft подтвердила, что релиз Windows 12 в этом году ждать не стоит, поскольку Windows 11 все еще недостаточно популярна среди пользователей. Поэтому этой осенью компания выпустит большое обновление Windows 11 с опорой на искусственный интеллект.