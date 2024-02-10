Большинство пользователей, в том числе украинцы, не спешат переходить на новую версию ОС.

Хотя первый выпуск Windows 11 увидел свет почти 2.5 года назад, те, кто сидит на "десятке", крайне неохотно переходят на новую ОС. Аналитики из компании StatCounter опубликовали данные о доле различных версий Windows на начало 2024 года.

Согласно актуальной статистике, на текущий момент Windows 10 установлена на 66,45% устройствах, тогда как Windows 11 нашла отклик в сердцах лишь 27,83% пользователей.

Более того, если говорить об Украине, то здесь Windows 11 и вовсе безнадежно проигрывает "десятке". Она установлена только на 15% компьютерах, в то время как 76% пользователей предпочитает Windows 10. Интересен еще тот факт, что доля Windows 7 среди украинцев составляет 5.36%.

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Как видно, пользователи не спешат переходить на новую версию ОС, даже несмотря то, что Microsoft объявила о прекращении выпуска контентных обновлений для Windows 10. Впрочем, полностью поддержка "десятки" закончится только в 2025 году.

Источник отмечает, что главной причиной медленного роста популярности "одинадцатки" стали завышенные системные требования. Как минимум, в корпоративном секторе далеко не все компьютеры оснащены подходящими характеристиками для апгрейда на новейшую ОС от Microsoft.

В то же время специалисты из Microsoft пытаются привлечь как можно больше пользователей в Windows 11, внедряя в новую ОС "продвинутые" функции, в том числе ИИ-помощника Copilot. Также компания внедрила функции на базе ИИ в привычные приложения Paint, "Ножницы" и "Фотографии".

Ранее Microsoft подтвердила, что релиз Windows 12 в этом году ждать не стоит, поскольку Windows 11 все еще недостаточно популярна среди пользователей. Поэтому этой осенью компания выпустит большое обновление Windows 11 с опорой на искусственный интеллект.

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