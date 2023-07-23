Если вы используете телеграм преимущественно для работы и "кружочек" сверху только отвлекает – его можно скрыть, вернув мессенджеру его привычный вид.

Если вы обновили Telegram, то уже заметили там истории – кружочки в верхней части интерфейса мессенджера. Короткие фото- или видеопосты уже можно публиковать и смотреть, но пока что эта функция доступна только Premium-подписчикам.

Для некоторых пользователей эта фича однозначно будет по душе. Однако есть и те, кому она просто мешает – занимает место на главном экране мессенджера или отвлекает от рабочих задач. Так что держите инструкцию, как это новшество отключить.

Отключаем истории в Telegram

К сожалению, полностью отключить сториз в Telegram пока нельзя – пока разработчики не добавили такой опции в приложение. Однако вы можете убрать их по одному:

Видео дня

удерживайте палец на кружочке со сториз

выберите "Скрыть истории"

повторите это для всех сторис.

После этого истории больше всплывать не будут, а сразу упадут в архив, при этом сами чаты останутся в общей ленте. Плюс в том, что после отправки в архив всех имеющихся кружочков, верхняя часть интерфейса мессенджера становится такой же, как до обновления.

Также можно за один раз отключить уведомления обо всех сторис, которые выкладывают люди из ваших контактов. Для этого нужно перейти в "Настройки", выбрать пункт "Уведомления и звуки", найти в них раздел "Истории" и отключить опцию "Всегда оповещать".

Пока что истории могут публиковать только пользователи с подпиской Telegram Premium – фича будет эксклюзивной для них как минимум до конца июля. Вы можете представить, что будет, когда возможность выкладывать сторис появится у всех, в том числе у каналов.

Помимо возможности публиковать сториз, премиум-подписчики получают специальный бейдж в виде звезды рядом с именем, дополнительные стикеры и реакции, возможность расшифровки аудио- и видеосообшение в текст и многое другое. Стоимость Telegram Premium для украинских пользователей составляет $2,49 в месяц.

Ранее УНИАН рассказывал, как перенести переписку из других мессенджеров в Telegram. В 2023 году для этого нужно сделать буквально пару кликов и свайпов.

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