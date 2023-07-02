Чтобы "переехать" из одного мессенджера в другой, причем без потери данных, нужно сделать буквально пару кликов и свайпов.

Пару лет назад WhatsApp оказался втянутым в скандал, связанный с передачей данных пользователей сторонним сервисам. В результате пользователи начали массово переходить на другие платформы – одним из них стал Telegram.

Однако многие продолжают "сидеть" в WhatsApp, боясь потерять свои переписки и данные. Вдобавок из-за своей огромной популярности переход на другой мессенджер, скорее всего, означает потерю контактов и установление связи снова с каждым из них.

Не все знают, но в Telegram уже давно есть крутая функция переноса переписок из других мессенджеров, включая все тот же WhatsApp. Причем переносу подвергаются не только сообщения, но и фотографии и видео, причем как из личных чатов, так и из групповых. Рассказываем, как это сделать.

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Как перенести переписку из WhatsApp в Telegram

Чтобы начать перенос, нужно зайти в WhatsApp или другой мессенджер, из которого вы планируете уйти (на данный момент доступна опция переноса чатов из Line и KakaoTalk) и создать архив конкретной переписки.

Для переноса чатов на Android: откройте необходимую переписку и нажмите на три точки в верхнем правом углу. Далее выполните такие действия: "Еще" → "Экспорт чата" → определитесь, хотите ли вы перенести только текстовые сообщения или вам нужны еще и медиафайлы → в качестве адресата указываем Telegram.

откройте необходимую переписку и нажмите на три точки в верхнем правом углу. Далее выполните такие действия: "Еще" → "Экспорт чата" → определитесь, хотите ли вы перенести только текстовые сообщения или вам нужны еще и медиафайлы → в качестве адресата указываем Telegram. Для переноса чатов на iPhone: в принципе, здесь все то же самое, но нужно провести по необходимому чату свайпом справа налево и нажать кнопку "Еще".

Если вы все сделали правильно, приложение начнет импортировать чат в Telegram. Придется немного подождать – чем больше история переписки и чем более в ней фото и видео, тем дольше будет идти импорт.

По завершении операции вы найдете все необходимые вам переписки в Telegram. Теперь, все что остается – позвать в телеграм своих друзей, родных и коллег, и можно общаться.

Стоит отметить, что правила переноса переписки могут отличаться в зависимости от типа чата. К примеру, если вы хотите импортировать групповой чат, то вы естественно должны быть администратором этого чата. А в случае с импортом личного чата, ваш собеседник должен сначала добавить вас в свои контакты.

Что лучше, Telegram или WhatsApp

Оба мессенджера имеют свои преимущества и особенности, и выбор зависит от того, что вам важно в приложении для общения.

К примеру, в отличие от WhatsApp, Telegram хранит все сообщения на сервере, а не на используемом устройстве. Это позволяет не задумываться о бэкапах переписки и не переживать о переходе на новый смартфон.

Также в Telegram обычно чаще появляются новые функции, которые WhatsApp со временем копирует в свой мессенджер. Так, в WhatsApp только с последним обновлением появилась возможность редактирования отправленных сообщений. В то время как в Telegram есть режим энергосбережения, видеоособщения, а скоро еще появятся и сториз.

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