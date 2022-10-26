Чаще всего устройства выходят из строя из-за падения и физического воздействия, но порой случаются довольно курьезные ситуации.

Аналитики из Secure Data Recovery опросили более двух тысяч американцев, чтобы узнать, как они сломали свои ноутбуки и телефоны.

Оказалось, что чаще всего электроника выходит из строя после падения и физического воздействия. Также пользователи раскрыли, какими самыми курьезными способами они случайно ломали свои гаджеты.

Среди опрошенных с поломками ноутбука сталкивались 38% пользователей. Чаще всего устройства выходят из строя из-за падения (46%), проливания напитков (33%) и попавшей внутрь еды (30%). Пятая часть ответивших хотя бы раз ломала экран, а у 35% по разным причинам умирал аккумулятор.

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Что касается стоимости ремонта, за свою жизнь американцы тратят в среднем $534 на починку ноутбуков. При этом чаще всего поломки ремонтируются по гарантии и только 37% американцев оплачивают ремонт из своего кармана.

В свою очередь, у смартфонов самым проблемным местом ожидаемо оказался экран: его минимум один раз на каждом устройстве ломали 75% опрошенных. Самая популярная причина поломки – падение на твердую поверхность (46%) и заливание жидкостями (43%).

Вообще, попадание влаги в телефон – обычное явление. Чтобы высушить его, 44 процентов опрошенных кладут смартфон в рис и только в 60% случаев им это удавалось. Еще один интересный факт – 23% американцев хотя бы раз роняли свой телефон в унитаз.

Согласно опросу, американцы за свою жизнь в среднем тратят 617 долларов на ремонт смартфонов. При этом большинство опрошенных (59%) платят за поломку телефона из своего кармана, поскольку у них нет гарантии.

Бонусом авторы поделились самыми забавными причинами поломок:

убирая снег, уронил телефон и случайно ударил его лопатой;

чихнув, уронил телефон с балкона;

пошел в бассейн, забыл вытащить из кармана плавательных шорт и плавал с ним;

запек в духовке;

постирал в стиральной машине;

морская свинка помочилась на клавиатуру ноутбука и в итоге сломался жесткий диск;

на руку сел жук и от испуга бросил смартфон на землю;

уронил смартфон в банку со сметаной, залил динамики и порт зарядки;

ребенок решил, что смартфон хочет пить.

К слову, если вы только что обновились новеньким Android-смартфоном, рекомендуем уделить особое внимание его первоначальной настройке. Считается, что операционная система от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования устройством. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.

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