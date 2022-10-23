Если говорить о флагманских смартфонах с самой топовой начинкой на рынке, то здесь первое место отдали Galaxy Z Fold4.

Редакция портала GSMArena обновила рейтинг лучших, по их мнению, Android-смартфонов в разных классовых категориях, выпущенных в этом году.

Если говорить о флагманских смартфонах с самой топовой на сегодня начинкой, то здесь первое место отдали Galaxy Z Fold4. Новинка не сильно отличается от прошлой модели, но получила новое "железо" и камеры, а корпус стал легче и тоньше.

В категории "бюджетных флагманов" победил Poco F4 GT. Это самый дешевый смартфон с процессором Snapdragon 8 Gen 1 на рынке, но это не единственное достоинство аппарата. У него также есть стереодинамики JBL с Dolby Atmos, выдвижные кнопки, 120-герцовый экран и быстрая зарядка мощностью 120 Вт.

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Лучшим камерофоном 2022 года назвали Galaxy S22 Ultra. Здесь вам и основная камера с 108 Мп-сенсором, и сверхширокая автофокусировка, и не один, а сразу два телеобъектива на 10 Мп.

Если вы в поисках топового игрового смартфона, то, по словам GSMArena, здесь нет равных линейке Asus ROG Phone 6. Смартфоны получили привычный по прошлым моделям серии дизайн, но начинка стала еще мощнее.

Победители в других категориях:

Лучший смартфон до 500 долларов – Xiaomi 12 Lite

Лучший смартфон до 350 долларов – Galaxy A52s 5G

Лучший смартфон до 250 долларов – Redmi Note 11S

Лучший смартфон до 200 долларов – Poco M4 Pro 5G

Лучший смартфон до 150 долларов – Motorola Moto G22

Смартфон с лучшей автономностью – Realme GT Neo 3T

Лучший компактный смартфон – iPhone 13 mini

Какие смартфоны 2022 лучше избегать

Редакторы WIRED советуют воздержаться от покупки смартфонов от LG. В прошлом году компания закрыла свое мобильное подразделение, и хотя она пообещала поддерживать свои существующие телефоны в течение нескольких лет, покупка одного из них в потенциале может оказаться рискованной затеей.

Другие смартфоны, которые журналисты протестировали и не рекомендуют к покупке: Galaxy S20, OnePlus 8T, Nokia 5.3, серию Moto G 2020 и серию Moto G 2021. Все они либо устарели к моменту выхода, либо на рынке есть их более дешевая альтернатива.

К слову, если вы только что обзавелись новеньким Android-смартфоном, рекомендуем уделить особое внимание его первоначальной настройке. Считается, что операционка от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования гаджетом. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.

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