По всей видимости, загрузка приложений из сторонних магазинов в iOS 17 не будет доступна для украинских пользователей.

Компания Apple тестирует механизм блокировки функций в iOS в зависимости от того, в какой стране находится iPhone. Система собирает данные от GPS, Wi-Fi и SIM-карты, поэтому просто покопаться в настройках для смены региона и снятия ограничений не выйдет.

Журналисты 9to5Mac, разобравшие код беты iOS, считают, что опцию включат тогда, когда разрешат устанавливать приложения в обход App Store для пользователей из стран ЕС.

Таким образом, с новой службой пользователь из США или Украины не сможет установить в настройках iPhone европейский регион, чтобы качать приложения из сторонних источников.

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В настоящий момент Apple ограничивает функции iOS на основе выбранной страны в настройках или региона, для которого предназначается устройство. Однако до сих пор большую часть этих запретов можно легко обойти.

Напомнил, летом 2022 года ЕС утвердил закон о цифровых услугах, обязывающий Apple и другие технологические корпорации разрешить использование на своих платформах сторонних магазинов приложений и платежных систем. Также эти компании обязаны предоставить пользователям возможность удалять предустановленные приложения.

ЕС также заставил Apple отказаться от Lightning-зарядки

Ранее Apple подтвердила, что все будущие айфоны перейдут с фирменного Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

При этом сообщается, что переход на USB-C в iPhone 15 будет временным решением для соблюдения закона ЕС. Все потому, что его требования не распространяются на устройства без возможности проводного подключения, тогда как в будущих поколениях Apple начнет постепенно отказываться от физических портов в пользу беспроводной зарядки.

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