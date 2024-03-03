Это вторая крупная "яблочная" отмена за прошедшую неделю.

Корпорация Apple отказались от внедрения нового типа дисплеев в свои умные часы Apple Watch. Об этом сообщает известный инсайдер Мин-Чи Куо, который ссылается на одного из поставщиков.

Речь идет о матрицах microLED. Ожидалось, что они дебютируют в Apple Watch Ultra 2026 года, после чего появятся в более дешевых моделях, но теперь этого может не случиться.

По данным источника, Apple не устроило качество microLED-дисплеев, их низкая производительность и дороговизна производства. Проще говоря, разработка не выглядела целесообразно, поэтому компания продолжит устанавливать в Watch панели OLED.

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Переход на microLED, как ожидалось, должен был серьезно увеличить яркость дисплеев часов и продлить время их автономной работы. Правда, есть мнение, что этот переход все же состоится – просто позже, чем ожидалось. Так считает другой инсайдер, Марк Гурман из Bloomberg.

Если отмена окажется правдой, то это вторая крупная "яблочная" отмена за прошедшую неделю. Ранее стало известно, что Apple прекратила свое десятилетнее стремление создать собственный электромобиль, который имел потенциал изменить автомобильную промышленность.

А меж тем Apple готовится к мартовской презентации, на которой должны показать новые ноутбуки и планшеты. Если слухи верны, следующее поколение планшетов iPad Pro будет стоить почти в два раза дороже нынешних моделей.

Также до конца 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами. Это будет важный релиз, потому что амбиции Apple в области здравоохранения набирают обороты.

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