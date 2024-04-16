Пока нет подробностей о том, когда может быть применено это нововведение.

Американский миллиардер Илон Маск заявил о вероятном взимании небольшой платы с новых пользователей его социальной сети X (бывший Twitter) за возможность создавать публикации, чтобы преодолеть таким образом проблему ботов, сообщает TechCrunch.

По словам Маска, взимание небольшой платы с новых аккаунтов является "единственным способом" остановить "нашествие ботов".

"Современный искусственный интеллект (и фермы троллей) могут с пройти проверку "не бот ли вы", - отметил Маск, имея в виду такие инструменты, как CAPTCHA.

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Маск при этом добавил, что без уплаты комиссии новые пользователи смогут публиковать посты через три месяца после создания аккаунтов.

Отмечается, что как и в случае со многими объявлениями, связанными с социальной сетью Х, пока нет подробностей о том, когда эта политика будет применена и какие комиссии, возможно, придется платить новым пользователям.

Социальная сеть Х - последние новости

В марте 2024 года сообщалось, что в Х рассматривали возможность убрать количество лайков и репостов под сообщениями пользователей .

5 апреля стало известно, что сеть X вернула бесплатные отметки, которые ранее отображали верифицированные профили. "Синие галочки" доступны для всех, кто готов заплатить за Premium.

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