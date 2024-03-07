Также в компании рассчитывают получить в течение нескольких месяцев лицензию на денежные переводы.

Социальная сеть X (бывший Twitter) рассматривает возможность убрать количество лайков и репостов под сообщениями пользователей. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление владельца компании Илон Маск во время конференции Morgan Stanley.

По словам Илона Маска, информация о количестве лайков может визуально "загромождать контент на платформе".

Кроме того, Маск отметил, что соцсеть X в течение нескольких месяцев рассчитывает получить в Калифорнии и Нью-Йорке лицензию на денежные переводы.

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Ранее американский миллиардер уже озвучивал планы добавить в приложение Х возможность переводить деньги между пользователями. Отмечается, что для запуска этой функции в США компания должна получить лицензии в каждом штате.

По словам Маска, одобрение лицензии в Нью-Йорке и Калифорнии будет наиболее значимым. Некоторые другие штаты, в частности Пенсильвания и Юта, уже предоставили X лицензии на перевод денег.

Соцсеть X: что известно

В декабре 2023 года Европейская комиссия открыла производство по распространению токсичного содержимого в социальной сети американского миллиардера Илона Маска Х. Еврокомиссия тогда отметила, что социальная сеть Х не противодействует незаконному контенту и дезинформации.

В начале 2024 года британская газета Financial Times спрогнозировала, что соцсеть X американского миллиардера Илона Маска может обанкротиться уже в этом году.

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