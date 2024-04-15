Компания пытается оправиться в условиях жесткой конкуренции с китайскими производителями электромобилей.

Tesla уволит 10% своей рабочей силы во всем мире из-за падения спроса на электромобили и роста конкуренции со стороны Китая.

Как пишет The Telegraph, крупнейший в мире производитель электромобилей сократит около 14 000 рабочих мест. В компании всего работает около 140 000 человек. Исполнительный директор Илон Маск объявил о "трудном решении" во внутреннем письме для сотрудников.

"В течение многих лет мы быстро росли благодаря многочисленным масштабам фабрик по всему миру. С таким быстрым ростом произошло дублирование ролей и рабочих функций в определенных сферах. Когда мы готовим компанию к следующему этапу роста, чрезвычайно важно рассматривать каждый аспект компании для снижения затрат и повышения производительности. В рамках этих усилий мы провели тщательный анализ организации и приняли трудное решение сократить численность персонала более чем на 10% во всем мире", - говорилось в письме Маска.

Бизнесмен отметил, что больше всего ненавидит увольнять людей, но это вынужденная мера.

Сокращение рабочих мест произошло после того, как компания обнаружила первое за четыре года падение квартальных продаж автомобилей в течение первых трех месяцев 2024 года. Акции упали более чем на 40% с июля, поскольку компания также боролась с жесткой конкуренцией со стороны конкурентов, таких как китайский BYD.

Tesla Илона Маска - последние новости

1 апреля сообщалось, что из-за неоднозначной реакции к личности генерального директора Илона Маска часть потенциальных покупателей Tesla в США начали сокращаться.

В то же время Tesla Model Y удалось сделать то, что еще недавно казалось невозможным - сбросить с пьедестала бестселлер компании Toyota и стать самым продаваемым авто.

Вас также могут заинтересовать новости: