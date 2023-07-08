Производитель позиционирует новинку как "пик развития" к 10-й годовщине Honor.

Производитель Honor пополнил ассортимент смартфонов моделью Honor X50. Новинка сочетает доступную цену и продвинутые характеристики.

Как передает Gizmochina, при цене дешевле $200 покупатели получают изогнутый 120 Гц OLED-дисплей, мощный процессор Snapdragon 6 Gen 1 и аккумулятор внушительной емкости – 5800 мАч.

По словам производителя, экран с изогнутыми кромками не боится ударов, а сам аппарат "устойчив к падениям с десяти сторон". Более того он позиционируется как первый в мире смартфон, прошедший сертификацию SGS.

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Основные характеристики Honor X50

экран OLED на 6,78 дюйма, 2652×1200, 120 Гц, 1200 нит.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – аппаратная основа.

Оперативной памяти от 8 до 16 ГБ, а флеш-памяти – от 128 до 512 ГБ.

Батарея емкостью 5800 мАч с зарядкой мощностью 35 Вт.

Камеры: основной сенсор на 108 Мп Samsung S5KHM6 и 2-Мп зум-объектив. Спереди установлена фронталка 8 Мп.

По словам производителя, смартфон сможет работать до 20 часов в режиме просмотра видео или до 9 часов в режиме игр. "Из коробки" новинка работает на базе Android 13 с фирменной оболочкой MagicOS 7.1.1.

В Китае за аппарат просят от 1399 юаней (~7000 грн). Топовый вариант 16/512 ГБ обойдется в 1999 юаней (~10 000 грн). На AliExpress ждем в ближайшее время.

Ранее у Honor также вышли "убийцы" AirPods Pro – они стоят в 10 раз дешевле наушников Apple. Новинка получила функцию активного шумоподавления и режим прозрачности, а на одной зарядке может протянуть до 9 часов без подзарядки.

У Samsung недавно вышел свой бюджетный хит Galaxy M34. Смартфон продвигается производителем как "монстр" по многим параметрам – от батареи и камеры до дисплея. Правда, дизайн у него не самый современный.

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