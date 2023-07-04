В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO 11 Pro.

Авторы популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежие рейтинги лучших смартфонов Аndroid по соотношению цены и качества. Всего составили пять топов для разного бюджета, которые актуальны по состоянию на июнь 2023 года.

В последние месяцы мобильный рынок "захватили" модели Redmi и vivo. Также упоминается, что летом-осенью нас ждет не так много новинок, ведь почти все запланированные на этот год новинки уже дебютировали.

Redmi Note 12 Turbo – идеальный бюджетник в 2023 году

В самой дешевой категории до 300 долларов первое место досталось Redmi Note 12 Turbo, который по начинке обходит некоторые бюджетные флагманы. А еще у него тонкие рамки (тоньше, чем у iPhone 14) и быстрая зарядка на 110 Вт, что является редкостью в этом сегменте.

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Сразу за ним идут Redmi Note12T Pro и OnePlus Ace Racing Edition в дизайне флагманского OnePlus 10 Pro,

В ценном сегменте до 450 долларов первое место досталось модели Redmi K60 с OLED-матрицой 6.67" и частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1 и батареей 5550 мАч с зарядкой 67 Вт.

Второе и третье место разделили между собой Nubia Z50 и Redmi K60 Pro.

Meizu 20 – бюджетный флагман от легендарного бренда

Топ смартфонов ценой до $6000 возглавил Meizu 20. Он получил AMOLED-матрицу 6.55" с разрешением Full HD+ и 120 Гц, топовый Snapdragon 8 Gen 2 и батарею на 4700 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт по проводу. Камеры – 50+16+5 Мп.

Второе место занимает iQOO Neo8 Pro и по совместительству один из самых мощных смартфонов на рынке, а третье – Xiaomi 13.

Среди более дорогих устройств стоимостью до $750 первое место отдали iQOO 11. На втором месте расположилась Nubia Z50 Ultra, а на третьем – Nubia Z50 Ultra.

Лучший из лучших – iQOO 11 Pro

Среди самых дорогих смартфонов по цене выше $750 лидирует iQOO 11 Pro, ставший одним из самых продвинутых смартфонов на рынке. Он получил лучший на сегодня дисплей, 200-ваттную зарядку и спецверсию в раскраске BMW Motorsport.

Второе и третье место разделили между собой модели Honor Magic5 Pro с лучшей камерой на рынке смартфонов и Samsung Galaxy S23.

Если вы в поисках мощной начинки, УНИАН делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В 2023 году рейтинг флагманов возглавляет Vivo X90s на базе нового процессора Dimensity 9200+. Второе место с небольшим отрывом занимает iQOO 11 Pro, а третье – более дешевая iQOO 11.

Также мы делились лайфхаком, как полностью убрать всю рекламу на своем смартфоне – для этого не нужно ничего скачивать или устанавливать. И рассказывали, почему важно перезагружать телефон, и как часто это делать.

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