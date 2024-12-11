Получается, не зря игру не запустить без трассировки?

Indiana Jones and the Great Circle привлекла к себе внимание очень высокими системными требованиями. Теперь же игра официально вышла, и Nvidia уже поспешила заявить о своей поддержке проекта.

Издание Tom’s Hardware отмечает, что в игре доступна "полная трассировка лучей". На основе уже обязательных для неё стандартных технологий RT авторы добавили отдельные Path Tracing настройки, включая глобальное освещение и высокодетализированные солнечные тени. Также проект поддерживает DLSS 3, включая Frame Generation, что должно помочь геймерам добиться более плавной картинки без особой потери в качестве.

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В основе Great Circle лежит движок id Tech 7, знакомый игрокам по Doom Eternal. Однако новая игра ближе по духу к Metro Exodus Enhanced Edition, поскольку с самого начала создавалась с упором на реалистичное освещение через трассировку лучей. Разработчики делают ставку на кинематографичный и детализированный мир: множество пасхалок по вселенной Индианы, интерактивные уровни с исследованием и скрытным прохождением в духе иммерсив симов, вроде Dishonored, а не быстрых экшенов как тот же Doom.

Кроме ключевых Path Tracing-настроек, таких как глобальное освещение или солнечные тени, игра предлагает и более тонкие визуальные улучшения. К примеру, подповерхностное рассеивание света на листве и полные RT-отражения. Эти детали будут не так заметны в обычном геймплее, но для владельцев топовых ПК станут приятным бонусом.

Ранее мы рассказывали, почему Индиана Джонс не может убивать собак в Indiana Jones and the Great Circle.

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