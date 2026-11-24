В список попали как недорогие GPU для Full HD, так и мощные флагманы прошлых лет для 4K-гейминга и работы с локальными нейросетями.

На фоне дефицита памяти в 2026 году и завышенных цен на актуальные линейки графических ускорителей вторичный рынок стал главным спасением для геймеров и энтузиастов нейросетей.

Обозреватель портала XDA-Developers составил рейтинг из шести подержанных видеокарт стоимостью от $200 до $1500, которые сегодня предлагают лучшее соотношение цены и производительности.

По словам эксперта, новые поколения видеокарт дают все меньший прирост "чистой" мощности за все большие деньги. При этом главный козырь свежих ускорителей – продвинутые апскейлеры и генерация кадров – во многом нивелируется фанатскими модами, которые возвращают эти технологии на видеокарты прошлых лет.

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GeForce RTX 3090 – лучший выбор для локального ИИ

Если говорить о рабочих задачах, RTX 3090 по-прежнему остается одним из лучших вариантов для запуска локальных нейросетей. Даже с учетом того, что кризис взвинтил цены на эту модель примерно до $1500, сейчас это меньшее из зол. Если нужен максимум видеопамяти, лучшим выбором стала бы RTX 5090 на 32 ГБ, но она практически исчезла из продажи.

Следующий по привлекательности вариант в лагере NVIDIA – RTX 4090 с 24 ГБ памяти, но найти ее на вторичном рынке дешевле $3000 невозможно. У RTX 3090 ровно столько же видеопамяти, а стоит она вдвое дешевле. При этом видеокарта не настолько стара, чтобы страдать от нехватки "сырой" производительности или несовместимости с топовыми ИИ-моделями.

Однако платить $1500 за подержанную видеокарту имеет смысл только тем, кто всерьез погружен в современную экосистему ИИ. Несмотря на всю свою мощь, RTX 3090 далеко не лучший выбор для высококлассного гейминга с точки зрения выгоды.

RX 7900 XTX – выгоднее для ИИ, если не нужна CUDA

Если ваши задачи не привязаны к экосистеме NVIDIA CUDA, прошлогодний флагман от AMD станет более разумным вложением. RX 7900 XTX оснащена теми же 24 ГБ VRAM, что и RTX 3090, но на площадках вроде eBay ее можно взять за $1000–$1200 – на 20% дешевле при почти равной скорости в ИИ.

Видеокарта уверенно тянет модели на 32 млрд параметров и квантованные версии на 70 миллиардов. Платформа AMD ROCm за последний год заметно окрепла, поэтому миф о безальтернативности CUDA уже устарел. NVIDIA все еще немного впереди, но более низкая цена RX 7900 XTX легко компенсирует эту разницу.

RX 7900 XT – лучшее соотношение цены и мощности для игр

В игровом сегменте трудно найти вариант лучше RX 7900 XT, если бюджет позволяет потратить $650–$750. Сумма для вторичного рынка немалая, но новинки стоят несоизмеримо дороже: близкая по возможностям свежая RX 9070 XT в рознице приближается к $1000, а RTX 5070 Ti и вовсе доходит до $1500.

RX 7900 XT почти не уступает старшей RX 7900 XTX, а 20 ГБ видеопамяти с запасом хватает для комфортного 4K-гейминга. Запаса мощности достаточно и для трассировки лучей, а поддержка FSR 4 дает доступ к самому топовому апскейлеру AMD.

Хотя официальная ИИ-генерация кадров осталась эксклюзивом серии RX 90, фанатский мод OptiScaler позволяет активировать ее на RX 7000 и RX 6000 – пусть и с небольшой потерей базового FPS, зато с заметным выигрышем в плавности картинки.

RX 6800 XT – народный хит для 1440p и 4K

Если нужно уложиться в $500, RX 6800 XT выдает около 75% мощности RX 7900 XT всего за $400 с небольшим. У архитектуры RDNA 2 трассировка лучей работает слабее, но 16 ГБ видеопамяти без проблем тянут игры в 1440p и 4K. Плюс карта поддерживает FSR 4 и неофициальную генерацию кадров через тот же OptiScaler.

Более дорогие RX 7800 XT и RX 6900 XT в подборку не вошли: они дают примерно ту же скорость и объем памяти, но стоят на $100–$200 дороже. А если сравнить б/у RX 6800 XT с новой RTX 5060, то последняя окажется на 20% медленнее, получит всего 8 ГБ памяти и обойдется на $100 дороже.

GeForce RTX 3080 – оптимальный вариант для трассировки лучей

В том же бюджете около $400 находится RTX 3080 – за эти деньги на вторичке можно найти даже версию на 12 ГБ. По "чистой" производительности в 1440p и 4K она идет вровень с RX 6800

Новейшие модели апскейлинга NVIDIA полностью поддерживаются на RTX 3080. Официальной генерации кадров здесь нет, но фанатские модификации уже сняли это ограничение: с помощью утилит вроде Universal MFG Unlocker можно активировать многокадровую генерацию вплоть до 6x на любой карте серии RTX.

GeForce RTX 2070 – нижняя планка для 2026 года

При цене около $200 подержанная RTX 2070 Super является самой доступной видеокартой в подборке, но на сегодня она уже заметно устарела. Она попала в этот список потому, что все еще способна тянуть новейшие игры ААА-класса в разрешении 1080p. Тем не менее, это абсолютный минимум, который стоит рассматривать к покупке в 2026 году.

Альтернативы: RTX 3060 Ti стоит от $300 при разнице в скорости всего около 25%, а RTX 3060 12 ГБ при цене около $300 и вовсе медленнее. Опускаться ниже (например, до GTX 1660 Super за $100–$125) не рекомендуется из-за отсутствия DLSS и критически малых 6 ГБ видеопамяти.

Ранее Steam раскрыл, на каких видеокартах играют пользователи в 2026 году. Легендарная GeForce RTX 3060 разделила первое место с современной RTX 5070, а в лагере AMD самым популярным решением остается RX 9070 XT.

УНИАН писал, что пользователи выбрали лучшего производителя видеокарт 2026 года. По итогам опроса первое место заняла не ASUS и не MSI.

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