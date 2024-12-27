Представлен дешевый складной монитор-'книжка' с двумя экранами (фото)

У новинки пара 15.6″ IPS-панелей с Full HD и пиковой яркостью 250 нит.

Бренд Minisforum, который специализируется на сборке небольших десктопных систем, выпустил новый интересный продукт. Речь про монитор MDSA156, обратили внимание в Tom's Hardware.

Монитор оснащается сразу двумя 15.6″ IPS-панелями, которые можно сложить как ноутбук, поставить горизонтально или вертикально. В комплекте также есть подставка, позволяющая поворачивать экраны на 315 градусов.

Также отмечается, что при желании можно объединить три таких монитора в одну большую панель. Из портов есть 3,5 мм, HDMI и USB Type-C. Встроенные динамики прилагаются.

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Разрешение каждого экрана составляет 1920х1080 пикселей, заявляются углы обзора 178 градусов и яркость 250 нит. Частота обновления стандартная – 60 Гц.

На сайте Minisforum монитор предлагается по цене в $231 (около 9000 грн).

Выбор монитора – это всегда непросто. А если выбор игрового – то вдвойне. УНИАН рассказывал о лучших игровых мониторах, которые можно купить для игрового ПК или консоли в конце 2024 года.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Также есть информация, что 2025-й станет годом возрождения компактных смартфонов.

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