Получился небольшой список из восьми мониторов под разные запросы и бюджет.

Выбор монитора – это всегда непросто. А если выбор игрового – то вдвойне. Издание IGN опубликовало материал со списком лучших игровых мониторов, которые можно купить для своего игрового ПК или консоли в конце 2024 года.

В подборке собраны модели под разные запросы и бюджет. От относительно компактных и недорогих 27-дюймовых IPS-моделей с разрешением 1080p до огромных OLED-флагманов с панелями 4K и частотой обновления до 240 Гц.

Samsung Odyssey Neo G9 – если вам нужен самый большой и четкий сверхширокий игровой монитор. Банально нет другого монитора, с которым можно было бы его сравнить, отмечают в IGN. Правда, далеко не каждая видеокарта сможет раскрыть весь его потенциал.

– если вам нужен самый большой и четкий сверхширокий игровой монитор. Банально нет другого монитора, с которым можно было бы его сравнить, отмечают в IGN. Правда, далеко не каждая видеокарта сможет раскрыть весь его потенциал. Alienware AW3225QF – топовый вогнутый монитор на 32 дюйма с 4K-разрешением, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс (GtG). Матрица здесь QD-OLED – со всеми ее достоинствами вроде глубочайшего черного цвета.

– топовый вогнутый монитор на 32 дюйма с 4K-разрешением, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс (GtG). Матрица здесь QD-OLED – со всеми ее достоинствами вроде глубочайшего черного цвета. LG UltraGear 34GN850-B – монитор с 34-дюймовым вогнутым Nano IPS-экраном (8 бит+A-FRC) на 144 Гц и временем отклика 1 мс. Это самая высокопроизводительная панель LG, не считая OLED, и по сути это их версия технологии QLED от Samsung. Изображение транслируется в разрешении 3440 × 1440 пикселей.

– монитор с 34-дюймовым вогнутым Nano IPS-экраном (8 бит+A-FRC) на 144 Гц и временем отклика 1 мс. Это самая высокопроизводительная панель LG, не считая OLED, и по сути это их версия технологии QLED от Samsung. Изображение транслируется в разрешении 3440 × 1440 пикселей. Samsung Odyssey OLED G9 (G91SD) – еще один массивный монитор, который легко может заменить телевизор. Диагональ у него 49 дюймов. Другие характеристики включают разрешение 5120×1440 QHD (110 ppi), время отклика 1 мс и частоту обновления 144 Гц.

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Acer KB272 – самый доступный монитор в этом списке. При цене дешевле 100 долларов покупатель получает IPS-экран на 27 дюймов с поддержкой 120 Гц и временем отклика 1 мс.

– самый доступный монитор в этом списке. При цене дешевле 100 долларов покупатель получает IPS-экран на 27 дюймов с поддержкой 120 Гц и временем отклика 1 мс. Acer Nitro 27 – еще одна доступная модель с экраном 27 дюймов для гейминга в 1080p. Однако частота обновления здесь 180 Гц, что делает его более подходящим для геймеров, предпочитающим онлайн-шутеры.

– еще одна доступная модель с экраном 27 дюймов для гейминга в 1080p. Однако частота обновления здесь 180 Гц, что делает его более подходящим для геймеров, предпочитающим онлайн-шутеры. Dell 27 (G2724D) – отличный монитор как для обычного использования, так и для гейминга по цене менее 200 долларов. Используется матрица Fast IPS с разрешением 2560x1440 и частотой обновления 165 Гц. Модель также совместима с Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium.

– отличный монитор как для обычного использования, так и для гейминга по цене менее 200 долларов. Используется матрица Fast IPS с разрешением 2560x1440 и частотой обновления 165 Гц. Модель также совместима с Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium. LG 45GR65DC-B Ultragear – топовый 45-дюймовый ультраширокий монитор от корейского бренда. Картинка на нем отображается в разрешении 5120 × 1440 пикселей (32:9), с быстрым временем отклика 1 мс и частотой 200 Гц.

Ранее специалисты советовали, какую видеокарту выбрать экономному геймеру в конце 2024 года. Radeon RX 7600 является лучшей по совокупности качеств, а RTX 4060 назвали оптимальным выбором для фанатов "зеленых".

Презентация новых видеокарт Nvidia состоится в январе 2025 года. Если верить слухам, то RTX 5090 будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

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