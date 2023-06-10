Для работы и не самых требовательных игр – самое то.

Компания Minisforum, которая специализируется на сборке небольших десктопных систем, выпустила свою самую маленькую на сегодня модель мини-ПК под названием Mercury EM680. Она занимает совсем немного места в рюкзаке, да и в карман джинсов влезает без проблем.

При этом у нее вполне себе неплохая начинка: процессор APU AMD Ryzen 7040 (Phoenix) со встроенной графикой RDNA 3 и до 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Для работы и не самых требовательных игр – самое то.

Пользователям также доступна целая россыпь всевозможных интерфейсов, включая USB-C, USB-A 3.2 Gen2, 3.5-мм джек для наушников и слот для microSD. Мини-ПК поставляется с блоком питания GaN на 65 Вт, провод от которого подключается через USB Type-C.

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Базовую версию Mercury EM680 с 16 ГБ оперативки и 512 ГБ накопителя оценили в $399 (~14 700). Модель с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD обойдется в $449 (~16 500 грн).

Отмечается, что выпуск Minisforum ЕM680 ознаменует собой новую эру для миниатюрных ПК. Эти небольшие девайсы размером с ладонь соперничает с традиционными настольными компьютерами и отвечают всем потребностям повседневного использования, демонстрируя технический прогресс.

Самые крутые гаджеты 2023-го – подборка УНИАН

Ранее в поле нашего зрения попала необычная клавиатура со встроенным экраном и SSD. Система считает этот экран полноценным вторым монитором, так что на него можно перетаскивать любые окна и приложения. При этом она работает еще как USB-хаб и внешний накопитель.

Также УНИАН рассказывал о смарт-часах Watch Buds от Huawei, главной фишкой которых стали встроенные беспроводные наушники. Они прячутся под экраном часов.

В 2023 году на рынке также дебютировали самые "долговечные" наушники в мире – Fairphone Fairbuds X. Их основная фишка заключается в высокой ремонтопригодности: если какой-то компонент сломается, можно будет купить новый на сайте производителя и самому заменить. Поменять можно все: от амбушюр и динамиков, до портов и аккумулятора.

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