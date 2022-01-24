Старшая модель получит 16 ГБ при 256-разрядной шине.

Intel готовится к выходу на рынок игровых видеокарт. Еще пару лет назад такое казалось невозможно, ведь уделом интеловцев была лишь медленная встроенная графика. Но уже в этом квартале новинки компании могут потеснить видеокарты мастодонтов из NVIDIA и AMD.

На днях в Сети появилась информация о конфигурации подсистемы памяти грядущих видеокарт Intel Arc.

На изображении перечислены четыре модели. Старшая из них получит 16 ГБ видеопамяти с частотой 16 ГГц и 256-разрядную шину. То есть на фоне своих основных конкурентов карта должна смотреться солидно.

Более простая SKU2 (384EU) предложит 12 ГБ, а разрядность шины снизится до 192 бит. Дальше будет идти версия с 8 ГБ памяти и 128-разрядной шиной, ну а самый бюджетный вариант из списка будет оснащаться 4 ГБ памяти и 64-битной шиной.

До этого в Сети уже мелькали первые тесты флагманской Intel Arc Alchemist. Так, в тесте GPGPU новинка опередила GeForce 3070 Ti, но уступила Radeon RX 6800. Но для полноты картины стоит дождаться тестов в других бенчмарках и играх.

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Как писал УНИАН, на прошлой неделе в Украине были представлены видеокарты Radeon RX 6500 XT от AMD, но впечатляет в них только цена. Цены на видеокарты варьируются в пределах 13,5-15,5 тыс. грн, что втрое больше, чем заявленная рекомендованная цена.

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