Radeon RX 6500 XT позиционируется как бюджетное решение для 1080p-гейминга.

На днях были представлены видеокарты Radeon RX 6500 XT от AMD. При рекомендованной цене $199 они позиционируются как бюджетное решение для игр в разрешении 1080р.

В Европе цены на видеокарты варьируются в пределах от 300 до 324 евро, что уже вдвое больше, чем заявленная рекомендованная цена. Но, как оказалось, в Украине ситуация еще хуже.

По данным E-Katalog, 6500 XT можно найти в некоторых интернет-магазинах за 13,5-15,5 тыс. грн (т.е. около $500). Первыми появились модели от Gigabyte – Radeon RX 6500 XT EAGLE и Radeon RX 6500 XT GAMING OC. Как это ни странно, но в той же России карточки оценили в 17 999 рублей (~6 699 грн). Почему у нас настолько задрали цены, непонятно.

К сожалению, предпосылок для уменьшения стоимости пока нет. Дефицит возник из-за совокупности факторов, включая кризис в производстве полупроводников, пандемию COVID-19, повышение общего спроса на комплектующие и рост цен на криптовалюты.

Возможно ситуация изменится после перехода Ethereum к PoS-модели, которая должна сделать его майнинг невыгодным. Правда, произойти это должно было еще в прошлом году, хотя сейчас прогнозируется на ближайшее лето.

Читайте такжеВ Европе "видеокарта-монстр" GeForce RTX 3090 Ti будет стоить как десять PlayStation 5

К слову, первые обзоры Radeon RX 6500 XT оказались неодобрительными. Техноблогеры, протестировавшие видеокарту, заявили, что по уровню производительности она уступает даже пятилетней RX 580 (которая стоила около $200 несколько лет назад). Среди главных недостатков – ограниченная пропускная способность из-за использования малого количества линий PCI Express x4 и всего 4 ГБ видеопамяти.

Ранее сообщалось, что в 2022 году ожидается резкий рост цен на игровые ноутбуки. Все из-за удорожания комплектующих из-за их дефицита.

Вас также могут заинтересовать новости: