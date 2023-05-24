Для продолжения использования функции пользователям необходимо обновить браузер до версии 96 или выше.

Google сообщила, что вскоре отключит "Переводчик" в устаревших версиях Chrome. Для продолжения пользования функцией автоматического перевода веб-страниц пользователям необходимо обновить браузер до версии 96 или выше, сообщает портал Android Police.

Пользователи Chrome 95 и старше при попытке воспользоваться Chrome Translate вскоре будут видеть сообщение об ошибке, в котором говорится: "Эта страница не может быть переведена". Точная дата окончания поддержки при этом не называется.

Google рекомендует пользователям обновиться до последней версии Chrome 96, которая была выпущена в декабре 2021 года. На сегодняшний день эта версия должна быть доступна максимальному количеству пользователей. Исключение составляют старые операционные системы, среди них:

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последняя версия Chrome для Android 5.0 Lollipop – это Chrome 95;

для iOS 13 – Chrome 93;

для macOS Yosemite 10.10 – Chrome 87;

для Windows XP и Vista – Chrome 49.

Поэтому у вас все еще есть телефон под управлением Android 5, возможно, пришло время задуматься об апгрейде, хотя бы для того, чтобы безопасней серфить в интернете благодаря последним обновлениям безопасности Chrome.

Отключение "Переводчика" в устаревших версиях Chrome может быть связано с новыми возможностями функции, которые несовместимы со старыми версиями. К примеру, в будущем Chrome должен получить возможность переводить текст в изображениях.

Ранее УНИАН сообщал, что Google вскоре начнет удалять старые аккаунты пользователей, которые были неактивны в течение двух лет. Под нож попадут и все накопленные такими аккаунтами данные на "Диске", YouTube и в "Google Фото".

Ранее в этом месяце поисковый гигант также объявил о внедрении ключей-доступа – нового метода авторизации – в свои сервисы. Ключи доступа работают на всех основных платформах и браузерах, позволяя входить в учетные записи при помощи отпечатка пальца или скана лица.

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