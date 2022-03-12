Функция разработана совместно с украинским правительством.

В условиях полномасштабной войны своевременное уведомление о воздушной тревоге может быть вопросом жизни и смерти. Враг продолжает подло бомбить густонаселенные населенные пункты, а спасатели – вытаскивать мирных граждан из-под руин.

В связи с этим техногигант Google добавил функцию оповещения о воздушной тревоге во все смартфоны, которые работают на базе операционной системы Android в Украине.

Система дополнит уже существующие способы информирования граждан о потенциальной опасности, которые используются властями нашей страны. Один из таких – приложение "Воздушная тревога", которое оповещает об опасности даже в беззвучном режиме смартфона.

Оповещение о воздушной тревоге будет выглядеть следующим образом:

"Правительство Украины выпустило предупреждение для %s в %s. Срочно в укрытие. Нажмите, чтобы изменить настройки" (%s в %s – населенный пункт и время, – ред.).

"Правительство Украины отменило предупреждение для %s в %s. Нажмите, чтобы изменить настройки".

Свежее обновление входит в состав сервисов Google Play. Если у вас его еще нет, не стоит переживать. До конца этой недели услуга будет доступна всем украинским андроидам.

Ранее УНИАН делился подборкой актуальніх и проверенных Telegram-чатботах, которые должны быть у каждого украинца. Эти чаты полезны и для гражданских, и для наших защитников и вообще для борьбы в противостоянии с путинскими орками.

Также рассказывали, как действовать, если в Украине отключат интернет. На помощь придут оффлайн-мессенджеры, которые работают через WiFi или Bluetooth и позволяют свободно общаться и обмениваться фото без использования сотовой сети.

Вас также могут заинтересовать новости: