В смартфоне появилось новое приложение / ua.depositphotos.com
В Украине запускают приложение "Воздушная тревога", которое будет оповещать об опасности в конкретном регионе.
Об этом сообщает Google Play Market.
"Установите приложение "Воздушная тревога", чтобы мгновенно получать оповещения системы гражданской обороны в выбранной области Украины. Приложение не требует регистрации и оповещает о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном режиме смартфона", - говорится в сообщении.