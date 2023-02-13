В течение двух месяцев после его запуска он сумел пошатнуть гегемонию Google, изменив привычный для всех интернет-поиск.

Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг назвал нашумевший ChatGPT одним из величайших достижений в области вычислений, доступных каждому. Он сравнил значимость чат-бота с появлением веб-браузеров или моментом, когда вышел первый iPhone.

Когда мы в последний раз видели технологию, которая настолько универсальна, что может решать проблемы разных людей? То, что сделала OpenAI [создатели ChatGPT], действительно одно из величайших достижений, когда-либо сделанных в области вычислений – сказал Хуанг в рамках своего выступления в Университете Беркли.

Президент NVIDIA конкретизировал и попытался передать аудитории понимание всей широты открывшихся возможностей ChatGPT: он может написать стихотворение, заполнить электронную таблицу, обработать массивы данных, фото и видео, не говоря уже об умение программировать и творить.

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По мнению Хуанга, за последние 40 лет компьютеры становились сложнее и сложнее, затрудняя процесс программирования. Как результат, это увеличивало технологический разрыв. Но благодаря ИИ взаимодействие с современными компьютерными системами станет проще. В будущем каждый сможет решать свои задачи, просто попросив такого помощника что-то сделать для вас.

СМИ пишут, что ChatGPT и подобные технологии – потенциальная "золотая жила" для NVIDIA, как производителя мощных вычислительных устройств. OpenAI уже используют около 25 000 видеокарт NVIDIA для удовлетворения текущих потребностей серверов и с учетом растущего спроса и появления конкурирующих аналогов, видеокарты NVIDIA, которые, как известно, предлагают лучшие возможности ИИ, могут стать популярным выбором.

Подробней о ChatGPT

ChatGPT от OpenAI покорил Интернет в конце прошлого года. Этот чат-бот, способный легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста "обскакал" даже TikTok. ChatGPT работает на основе генеративного ИИ, создающего новый контент после обучения на огромных объемах данных.

На фоне популярности ChatGPT технологические гиганты, в частности, Microsoft и Google, стали анонсировать продукты, похожие по функциям на искусственный интеллект OpenAI.

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