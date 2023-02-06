Правда, опробовать новый вариант поисковой системы пока нельзя.

Microsoft готовит самое масштабное обновление в своей поисковой системы Bing – вместо поисковой строки пользователя встретит чат-бот ChatGPT. Из-за ошибки сотрудников (или нет) компания включила новый интерфейс некоторым пользователям, благодаря чему стали известны основные фишки.

Чат-диалог располагается в меню под обычным поиском и предлагает ввести запрос с ограничением в 1000 символов. Бот не просто ищет информацию, а формирует ответ на конкретный вопрос человеческим языком, снабжая его ссылками на источники, откуда были взяты данные, пишет The Verge.

Кроме того, алгоритм можно озадачить не только поиском информации, но и творческими запросами: например, Bing сможет сочинить стихотворение, песню или рассказ на заданную тему. Также нейросеть способна вести беседы, притворяясь "настоящим" собеседником.

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При этом классическая страница с поисковой выдачей Bing никуда не денется: пользователь сможет переключаться между чатом и лентой результатов.

Когда именно состоится релиз обновленного Bing с чат-ботом, пока неизвестно, но Microsoft настроена серьезно. С начала года компания начала экспериментировать с интеграцией ChatGPT в Word, а также подтвердила слухи о "многомиллиардных инвестициях" в проект.

Подробней о ChatGPT

ChatGPT от OpenAI покорил Интернет в конце прошлого года. Этот чат-бот, способный легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде. ChatGPT работает на основе генеративного ИИ, создающего новый контент после обучения на огромных объемах данных.

Ранее СМИ писали, что Google озабочена возможностями ChatGPT и готовит до 20 новых ИИ-продуктов, которые выйдут до конца года.

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