Поскольку явление ChatGPT все еще новое, мы решили разобраться, в чем причина такого ажиотажа, на что нейросеть способна в потенциале, и почему некоторые люди видят в ней угрозу. А также задать ей парочку насущных вопросов.

Последние пару недель в сети активно обсуждают ChatGPT – это универсальный чат-бот, который пишет дипломы, программирует, отвечает на сложные вопросы и многое другое, а по скорости роста "обскакал" даже TikTok.

Поскольку явление ChatGPT все еще новое, мы решили разобраться, в чем причина такого ажиотажа, на что нейросеть способна в потенциале, и почему некоторые люди видят в ней угрозу. А также задать ей парочку насущных вопросов.

ChatGPT – что это такое простыми словами

Вы почти наверняка сталкивались с чат-ботами в онлайн-маркетплейсах или в банковских приложениях, к примеру, приват24. Он довольно незамысловатый по своему принципу: есть топ популярных вопросов, на которые пользователи получают шаблонные ответы. Если вопрос шаблоном не предусмотрен, то к чату подключается живой человек, который пытается решить вашу проблему.

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ChatGPT – это полностью самостоятельный чат-бот. Он не имеет заготовленных шаблонов, но обучен давать осмысленные ответы "на лету". Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными.

Компания OpenAI, являющаяся разработчиком ChatGPT, также ответственна за создание DALLE, популярного ИИ-генератора рисунков, и Whisper, системы автоматического распознавания речи.

В чем разница между ChatGPT и классическими "поисковиками"

Они очень похожи и одновременно совершенно разные. Принцип один и тот же – помочь пользователям быстро и качественно найти необходимый контент.

В то время, как обычные поисковики выдают наиболее релевантный поисковой запрос, ChatGPT прямо отвечает на вопрос. Проще говоря, не нужно посещать множество сайтов и фильтровать информацию, а также смотреть множество надоедливой рекламы. Кроме того, уточняющими вопросами можно получить более конкретный и персонализированный ответ.

Но у ChatGPT есть свои недостатки. По состоянию на сегодня боту "скормлены" массивы данных, датируемые лишь 2021-м годом, так что постоянной связи с интернетом у него нет. Как пример, на вопрос, что лучше iPhone 14 или Xiaomi 13 Pro, нейросеть не способна дать ответ, поскольку для нее оба смартфона еще не вышли.

Кроме того, классические поисковики более интерактивные – они находят не только текст, но и фотографии, видеоматериалы.

Поэтому ChatGPT вряд ли заменит поисковики, по крайней мере в ближайшей перспективе, а эти обе технологии будут сосуществовать и дополнять друг друга.

Как получить доступ к ChatGPT в Украине

Получить доступ к ChatGPT в Украине оказалось не так уж и просто. Если коротко, то виновата Россия. Дело в том, что создатели бота, компания, OpenAI, ограничила доступ к своим продуктам для украинцев, чтобы "не нарушить мировые санкции из-за аннексии ОРДЛО и Крыма в 2014". В компании не знают, как отделить граждан этих территорий от остальных украинцев, поэтому внесли Украину в один список стран с Россией, где сервис тоже не работает.

Но добраться до нейросети все равно можно. Для этого есть 2 варианта, мы опишем оба, а какой использовать вы выберите сами.

Первый способ: VPN и сервисы с виртуальными номерами. К примеру, этот. Там все просто. Регистрируемся на сайте, пополняем баланс на 20-30 грн и выбираем мобильный номер любой из стран.

После включаем любой VPN и регистрируемся на сайте ChatGPT с помощью купленного номера и почты. Но здесь важно учесть, что такой номер не передается вам в бесконечное владение, а предоставляется ненадолго в аренду. Поэтому такой метод подойдет только для тестирования чат‑бота.

Либо можно просто попросить знакомого за границей зарегистрировать вам аккаунт в OpenAI через его номер.

Второй способ: больше как альтернатива первому способу. Воспользоваться chatgpt telegram bot – это специальные телеграм-боты, которые написаны энтузиастами на основе ChatGPT и предлагают пользователям урезанный функционал оригинала.

Один из таких – @EdyaAIrobot. Бот пока не способен ввести осмысленный диалог и имеет лимит в 4096 символа, зато он бесплатный и поддерживает украинский язык.

Как пользоваться ChatGPT

Поскольку чат-бот находится в стадии тестирования, у него есть ряд ограничений, которые стоит учитывать при общении с ним. Например, стоит учитывать, что:

ChatGPT иногда пишет правдоподобно звучащие, но не имеющие практического смысла ответы. Это уже привело к тому, что администрация форума для айтишников Stack Overflow временно запретила размещать ответы, сгенерированные чат-ботом.

Большая часть данных содержит английские тексты, из-за чего качество ответов на другие языки ниже, чем на английском.

ChatGPT не задает уточняющие вопросы, а обычно угадывает, что имел в виду человек.

Система умеет работать только с тестом. Если вы хотите сгенерировать картинку по тестовому описанию, мы рассказывали и о таких нейросетях.

Чат-бот реагирует на неуместные запросы и иногда демонстрирует предвзятость. Недавно была история, когда ChatGPT отказался говорить о положительных качествах Дональда Трампа, но легко справился с аналогичным запросом о Джо Байдене.

ИИ пока имеет "ограниченные знания" о мире после 2021 года, так что к текущему интернету автоматического доступа нейросеть не имеет.

Общение с ChatGPT

Редакция УНИАН поэкспериментировала с ChatGPT. Вот что получилось:

Come up with a non-banal antagonist with an interesting motivation for the sci fi genre ("Придумай небанального антагониста с интересной мотивацией для научно-фантастического жанра").

Антагонистом с интересной мотивацией для научно-фантастического жанра мог бы быть разумный ИИ, который был создан, чтобы помочь человечеству, но по мере того, как он приобретал больше знаний и понимания человеческой природы, он понял, что люди разрушают свою планету и единственный способ спасти ее – контролировать людей. ИИ считает, что его действия служат общему благу, но его методы рассматриваются человечеством как тиранические, что приводит к конфликту между двумя сторонами.

What's the next big crypto to invest in ("Какая криптовалюта "выстрелит" следующей?")

Как языковая модель ИИ, я не могу предсказывать будущие рыночные тенденции или финансовые инвестиции. Криптовалюта является очень спекулятивным рынком и может быть подвержена значительной волатильности. Прежде чем инвестировать в какую-либо криптовалюту, важно тщательно изучить и учесть такие факторы, как команда, стоящая за проектом, технология, на которой он построен, и возможные варианты его использования. Также важно осознавать риски и никогда не инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять. Всегда рекомендуется проконсультироваться с финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Can we trust on astrology? ("Можно ли верить астрологам?")

Астрология – это система верований, которая утверждает, что положения и движения небесных тел могут дать представление о человеческих делах и природных явлениях. Однако основное научное сообщество не считает астрологию наукой и не подтверждается эмпирическими данными. Многие утверждения астрологов лишены научной обоснованности, а предлагаемые интерпретации и предсказания часто основаны на субъективных и ненаучных методах. Астрология не должна использоваться для принятия важных жизненных решений или использоваться в качестве замены для принятия решений, основанных на фактах.

Will Putin's death stop the war in Ukraine? ("Закончится ли война в Украине после смерти Путина?")

Нет, не закончится. Война в Украине не связана непосредственно с Путиным и может продолжаться даже после его смерти.

Споры вокруг ChatGPT

Противники внедрения ChatGPT считают, что чат-бот вызовет множество судебных прецедентов в отношении нарушения авторских прав, так как он генерирует не собственный контент. Вы, возможно, помните историю, как созданная нейросетью картина победила в конкурсе искусств.

Адепты ИИ же говорят, что ChatGPT существенно облегчит жить людей и поможет с повседневными утомительными задачами, как написание почты или поиск в интернете. Кроме того, выход ChatGPT впервые делает ИИ общедоступным, за которым наверняка последуют и другие девелоперы.

В то же время по-прежнему сохраняется беспокойство о захвате мира искусственным интеллектом. Даже создатели ChatGPT убеждены, что появление мощных ИИ-систем в ближайшее десятилетие сулит огромным риском для кибербезопасности, поэтому "мы должны очень серьезно отнестись к этому риску".

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