Также он оснащен "неубиваемым" корпусом и камерой ночного видения, но есть и обратная сторона – большой вес.

Китайская компания Doogee, специализирующаяся на выпуске защищенных смартфонов, представила новую модель Doogee Max V Pro. Устройство одновременно соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H и стандартам IP68 и IP69K, пишет NotebookCheck.

Также телефон получил аккумулятор емкостью 22 000 мАч, это как у четырех с половиной iPhone 16 Pro Max. Производитель обещает до двух месяцев работы в пассивном режиме и до двух суток в режиме непрерывного просмотра видео. А еще через порт USB-C можно подзарядить другой девайс.

Обратная сторона автономности – размеры: толщина смартфона составляет 26,3 мм (как три Айфона), а весит он 500 г. Камеры смартфона включают 108-Мп основной сенсор с автофокусом, также доступна камера ночного видения с разрешением 5 Мп.

В остальном смартфон не сильно выделяется из ряда ему подобных. Doogee V Max Pro оснастили 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2408 х 1080 и частотой 120 Гц, чипом Dimensity 7050, 12 Гбайт оперативки и 512 Гбайт встроенной памяти. В качестве операционной системы используется Android 14.

Стоит новинка 400 долларов (около 17 000 грн). Телефон поступил в продажу 11 ноября, позже он появится и на AliExpress.

Если вы в поисках нового смартфона, авторы AnTuTu обновили рейтинги самых выгодных по цене/производительности Андроидов. В бюджетной категории первое место занял Redmi Turbo 3, а в самой дорогой – Oppo Find X8.

А журналисты Time называли смартфон от Huawei одним из лучших изобретений 2024 года. Особенностью гаджета стала инновационная складная конструкция с двумя линиями сгиба / тремя экранами. Это делает его первым в мире тройным складным телефоном.

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