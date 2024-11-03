Эксперты выбрали лучшие смартфоны 2024 года с точки зрения цена/производительность

В бюджетной категории первое место занял Redmi Turbo 3, а в самой дорогой – Oppo Find X8.

Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг экономически эффективных смартфонов на Android. Авторы проанализировали модели разных ценовых категорий – они предлагают лучшее соотношение цены и производительности в октябре 2024 года.

0-140 долларов (до 5700 грн)

Среди самых дешевых смартфонов эффективнее всего модель ZTE Yuanhang 41 (4+64 ГБ) с бюджетным чипом Unisoc T760. Также она выделяется на фоне конкурентов тем, что ее задняя крышка сделана из углеродного волокна. В остальном это обычный аппарат начального уровня.

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В тройке также расположились Vivo Y200T и Nubia Mavericks 5G, за производительность которых отвечают Snapdragon 6 Gen 1 и Unisoc T760 соответственно.

140-280 долларов (до 11 000 грн)

Смартфон Redmi Turbo 3 в конфигурации 12+256 ГБ и со Snapdragon 8s Gen 3 лидирует в рейтинге среди бюджетных смартфонов. В то же время поддержка быстрой зарядки 90 Вт и тройная камера на 50, 20 и 8 Мп также будет плюсом для некоторых пользователей.

На втором месте iQOO Z9 Turbo тоже на базе Snapdragon 8s Gen 3, тогда как OnePlus Ace 3V предлагает его урезанную версию – Snapdragon 7+ Gen 3.

280-420 долларов (до 17 000 грн)

В сегменте более дорогих устройств также лидирует смартфон Redmi, на этот раз K70 Ultra, построенный на базе 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 9300+ Также у него при себе влагозащита IP68 с возможностью погружения на глубину до 2 м, быстрая зарядка 120 Вт, а спереди – самый узкий "подбородок" среди Redmi. Всего 1,9 мм.

На втором и третьем местах – игровые iQOO Z9 Turbo+ и iQOO Neo9S Pro, тоже оснащенные Dimensity 9300+.

420-560 долларов (до 24 000 грн)

Лидер этого ценового диапазона – новенький iQOO 13. На сегодняшний день это самый дешевый телефон с процессором Snapdragon 8 Elite. Конкуренты в лице Xiaomi 15, OnePlus 13 и Honor Magic 7 стоят от $630.

За ним следуют iQOO Neo 9 Pro с Dimensity 9300 и Meizu 21 Pro на базе уже прошлогоднего Snapdragon 8 Gen 3.

560 долларов и дороже (24 000 грн и дороже)

Самый выгодный для приобретения флагман продает Oppo: продвинутые фотовозможности Find X8 сочетаются с самой топовой на данный момент начинкой (16 ГБ ОЗУ, Dimensity 9400, батарея 5910 мАч).

Далее идут Vivo X200 и Honor Magic 7. За производительность первого отвечает Dimensity 9400, тогда как Honor оснащается Snapdragon 8 Elite.

Если вы в поисках мощной начинки, в AnTuTu делились рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В октябре 2024 года в рейтинге произошла революция, которую уже несколько месяцев ожидали эксперты.

А журналисты Time назвали смартфон Huawei одним из лучших изобретений 2024 года. Особенностью гаджета стала инновационная складная конструкция с двумя линиями сгиба / тремя экранами. Это делает его первым в мире тройным складным телефоном.

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