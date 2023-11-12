За последние 12 лет специалистами было протестировано более 1000 девайсов.

Популярный техноресурс GSMarena на протяжении последних 12 лет проводил собственные испытания времени автономной работы различных смартфонов и мобильных гаджетов. За это время было протестировано ровно 1058 телефонов. Первым стал Nokia N9, а последним – Realme GT5 с поддержкой зарядки на 240 Вт.

Мобильный мир существенно изменился за десятилетия. и в GSMarena перешли на новую систему тестирования. Первоначальный тест автономности охватывал только голосовые вызовы, просмотр веб-сайтов и воспроизведение видео. Вот кто был монстром автономности в последние 12 лет:

Абсолютным рекордсменом за всю историю оказался Ulefone Power Armor 13, который ресурс протестировал в 2021 году. У него установлена батарея на 13 200 мАч, а общий "рейтинг выносливости" достигает почти 300 часов.

Это на голову превосходит возможности ближайшего конкурента – Doogee S88 Pro. Это еще один "неубиваемый" смартфон, который может продержаться на одном заряде 202 часа с аккумулятором емкостью 10 000 мАч.

Что касается теста воспроизведения видео, то здесь результат получился совершенно неожиданным. Миниатюрный Sony Xperia 10 V с батарей 5000 мАч опередил Ulefone на целый час. По сути, телефон толщиной 8,3 мм и весящий 159 г (по сравнению с 20,8 мм и 492 г у Power Armor 13) стал одним из лучших мобильных устройств с точки зрения времени автономной работы и занимает 3-ье место в общем рейтинге автономности с показателем в 175 часов.

Один из немногих "нормальных" смартфонов, попавший в пятерку лучших – это Realme 6i 2020 года выпуска. Он также получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, а рейтинг его выносливости составил 186 часов.

Если говорить об актуальном тесте автономности, портал Tom's Guide собрал топ самых выносливых смартфонов. В 2023 году наибольшее значение играет оптимизация между внутренними элементами смартфона (железом) и его программной начинкой (софтом).

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