Apple впервые за 10 лет остановила производство iPhone и iPad, отпустив работников фабрик отдыхать.

Компания Apple впервые за более чем десятилетие приостановила производство iPhone и iPad. Несмотря на все свое влияние, даже такого гиганта не обошла нехватка комплектующих.

Об этом пишет агентство Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По данным китайских сми, в начале декабря Apple обычно увеличивает объемы производства, чтобы удовлетворить глобальный спрос в праздничный сезон, но в этом году, вместо дополнительных смен, компания попросту остановила производство, отпустив работников фабрик отдыхать.

В свою очередь это означает, что к Новому Году и Рождеству может возникнуть дефицит девайсов Apple.

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Помимо ограничениями на потребления электричества в Китае, проблема связана с нехваткой компонентов – в основном не хватает периферийных и дешевых компонентов вроде микросхем управления питанием от Texas Instruments и трансиверов от Nexperia.

Месяцем ранее Apple из-за нехватки микрочипов сократила плановый объем производства iPhone 13 на 10 миллионов единиц – и это несмотря на переориентацию деталей. Для сборки стали использовать общие с iPad и старыми поколениями смартфонов запчасти.

Важно также отметить, что у Apple привилегированное положение по сравнению с другими заказчиками, поэтому дефицит затронет другие компании еще сильнее.

Так, глава Razer предупредил о неминуемом росте цен на игровые ноутбуки, а в 2022 году купить PlayStation 5 будет даже сложнее, чем сейчас.

Почему возникла нехватка микрочипов

Предпосылки сегодняшней нехватки чипов, возникли не только из-за пандемии коронавируса, они складывались годами.

К числу проблем, с которыми столкнулась индустрия микросхем перед пандемией, аналитики относят технологии 5G, увеличившие спрос на чипы, и решение США прекратить продажу полупроводников и других технологий китайской Huawei, которая быстро оккупировала мощности других производителей своими заказами.

Автор: Денис Пономаренко