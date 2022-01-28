"Мне не нравится перспектива быть застреленным психом", – отметил гендиректор SpaceX и Tesla.

В твиттере есть бот, следящий за перемещениями джета основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Миллиардер предложил $5 тысяч за закрытие аккаунта, но его владелец попросил в 10 раз больше, а потом и вовсе передумал.

Об этом стало известно порталу Protocol.

Всего 19-летний программист Джек Суини создал 15 различных ботов, ElonJet – лишь один из них. Программа использует открытые данные о полетах из системы ADS-B Exchange. Отмечается, что она не фильтрует полетную информацию, как это делает Федеральное управление гражданской авиации США и другие источники, поэтому удалить из базы отслеживания самолет знаменитости нельзя.

На бот ElonJet подписаны более 120 тыс. пользователей. Сам Маск увидел его еще осенью и попросил студента удалить этот твиттер-аккаунт, поскольку ему не нравится "идея быть застреленным психом". Взамен бизнесмен предложил студенту $5000 – Суини эта сумма не устроила, и он попросил $50 тысяч или одну Tesla Model 3.

На прошлой неделе студент передумал и запросил вместо денег стажировку в одной из компаний Маска. Предприниматель это сообщение пока не открывал.

"Я думаю, что он пока в отпуске на Гавайях, проверьте ElonJet", – говорит Суини.

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Напомним, что ранее в этом месяце Маск вывел украинский спутник Сич-2 в космос. Он около 3 лет будет снимать поверхность Земли и мониторить ионосферу. Зачем это Украине и что еще нужно знать про наш главный космический проект 2022 года – в материале УНИАН.

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