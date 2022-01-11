По задумке, в будущем это позволит сократить интервал между запусками одной и той же ракеты до одного часа.

Основатель SpaceX Илон Маск продемонстрировал прогресс, достигнутый в тестировании механизированной "руки" Mechazilla, которая будет ловить космические корабли после возвращения с орбиты.

В настоящий момент ракеты вертикально садятся на плавучие платформы. Миллиардер утверждает что в ближайшей перспективе ступени начнут ловить исключительно посредством новой башне.

"Мехазилла" расположена на территории космодрома Starbase в штате Техас. По задумке инженеров, при приземлении ракета должна снизить скорость настоль, чтобы зацепиться за специальную стрелу на башне. Все это позволяет существенно уменьшить интервалы между запусками по сравнению с морскими платформами.

За ходом строительства башни "Механзиллы" также можно наблюдать на ютуб-канале NASA Space Flight.

Читайте такжеУкраина в космосе: что известно о запуске спутника "Сич-2-30" и при чем здесь Илон МаскSpaceX занимается разработкой корабля Starship уже более десяти лет, а в последние несколько лет тестирует прототипы. Высота последнего из них составляет рекордные 120 метров. По задумке, космический корабль будет использоваться для доставки грузов и людей на Марс и другие планеты.

Планируется, что уже следующем году на нем в экскурсию к спутнику нашей планеты полетит японский миллиардер, а позже NASA хочет с помощью Starship впервые с 1972 года высадить астронавтов на поверхность Луны.

Меж тем глава Tesla, SpaceX, Neuralink и не только всерьез подумывает об уходе из руководства своих компаний ради карьеры инфлюенсера. Богатейший человек мира попросил своих подписчиков поделиться мнением на этот счет, и они предложили ему другие варианты, в том числе лестплейщика.

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