Свершилось! Аппарат "Сич-2-30" с помощью ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX вышел на околоземную орбиту и провел первый сеанс связи с Национальным центром управления и испытаний космических средств.

Таким образом, Украина после десятилетнего перерыва вновь обзавелась своим действующим спутником наблюдения Земли.

Для понимания важности этого момента нужно напомнить, что это всего четвёртый по счёту подобный спутник, который наша страна запустила в космос. До этого такой путь проделали "Сич-1" и "Сич-1М" – в 1995 и 2004 годах соответственно. В августе 2011 года, к 20-летию Независимости, Украина запустила спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2". Однако он проработал лишь до декабря 2012 года, после чего связь с аппаратом была утеряна. Причиной такой недолговечной работы назвали неисправность элемента питания российского производства.

Украина после десятилетнего перерыва вновь обзавелась своим действующим спутником наблюдения Земли

"Сич-2-30" по сути является улучшенным вариантом "Сич-2", однако на этот раз наше конструкторское бюро "Южное" уже не использовало российские элементы. В Европе и Южной Корее для этого купили химическую батарею, а также системы связи и датчики. При этом широко использовались элементы отечественного производства, которых было больше, чем иностранных.

Разработка спутника началась ещё в далеком 2013 году, к непосредственному изготовлению аппарата приступили в 2015-м, а завершена сборка была только в конце 2019 года. Но лишь после поручения президента Владимира Зеленского стало понятно, что аппарат всё-таки запустят в космос.

Для его вывода на орбиту выбрали компанию SpaceX, с которой заключили договор. Сумма контракта составила 2 миллиона долларов. Изначально запуск планировали провести в декабре прошлого года, но пуск ракеты отложили сначала на 10 января, а затем на 13-е, когда и произошло историческое для Украины событие.

Общие затраты на разработку, пуск и эксплуатацию спутника, по разным оценкам, составят около 250 миллионов гривень. Эта сумма могла быть меньше, если бы процесс разработки постоянно не затягивался из-за задержек с бюджетным финансированием.

Общие затраты на разработку, пуск и эксплуатацию спутника, по разным оценкам, составят около 250 миллионов гривень

Государственное космическое агентство планирует использовать "Сич-2-30" как минимум ближайшие три года, прежде всего – для решения гражданских задач. Дело в том, что спутник передаёт цифровые фотографии земной поверхности шириной 46 километров с разрешением почти 8 метров на пиксель. Это позволяет изучать использование земель, растительности, лесных и водных ресурсов. Также можно получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.

При этом действующие европейские аналоги имеют разрешение более чем в десять раз выше – от 50 до 70 сантиметров на пиксель. Учитывая этот факт, некоторые украинцы поставили под сомнение целесообразность таких трат на оборудование, которое проигрывает в сравнении с конкурентами.

Однако, не надо забывать, что без собственного спутника Украина вынуждена была покупать за большие деньги необходимые данные из космоса. Теперь, после запуска спутника "Сич-2-30", его интегрируют в программу ЕС по наблюдению Земли Copernicus, а изображения со спутника наша страна будет получать ежедневно в любом количестве и бесплатно. То есть, государство сэкономит значительные ресурсы.

Но и это ещё не всё, ведь аппарату отведена роль только первого из группировки отечественных спутников, которую планируют создать на орбите. Остальные будут куда более продвинутыми с точки зрения технических характеристик. К 2025 году, согласно утверждённой Кабинетом министров госпрограмме развития космической отрасли, на земной орбите должно быть уже восемь украинских спутников. Для этого планируют запустить ещё шесть аппаратов с высокой степенью пространственного разрешения (1 метр на пиксель), а один – со сверхвысокой (0,5 метра).

Без собственного спутника Украина вынуждена была покупать за большие деньги необходимые данные из космоса

К слову, в утверждённом Верховной Радой госбюджете на 2022 год предусмотрено выделение почти 460 миллионов гривень на управление и испытание космических средств. Вполне возможно, что за счёт этих средств будет финансироваться и создание спутников.

Нужно отметить, что среди направлений по развитию отрасли Государственное космическое агентство называет создание ракетно-космических комплексов тяжелого класса ("Зенит-7Н"), ракет-носителей среднего ("Циклон-4М") и легкого ("Циклон 1") классов, а также разработку комплекса сверхлегкого класса. Также планируется начать серийное изготовление составляющих ракет-носителей "Антарес" и "Вега", создание Лунного модуля, проектирование и разработку средств, систем и приборов для перспективной Лунной миссии в рамках международного проекта "Артемида".

Пока что эти планы всё ещё выглядят фантастическими. Но нельзя не отметить, что с запуском спутника "Сич-2-30" важный шаг по их реализации уже сделан, с чем Украину и украинцев можно поздравить. Если государство продолжит двигаться в этом направлении, то отечественная космическая отрасль сможет преодолеть нынешний кризис и вернуть нашу страну в клуб космических держав.

Дмитрий Шварц

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