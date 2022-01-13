В случае успеха это будет первый украинский спутник, выведенный на орбиту за последние 10 лет.

Сегодня, 13 января, в 17:25 по Киеву, ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту украинский спутник "Сич-2-30".

Возвращение в космос – большое событие для нашей страны. В случае успеха это будет первый украинский спутник, выведенный на орбиту за последние 10 лет. Ниже рассказываем кратко о миссии и где ее смотреть.

Где смотреть трансляцию

Ракету запускает компания SpaceX, поэтому трансляция старта традиционно пройдет на их ютуб-канале. Просмотреть ее можно прямо на нашей странице.

Запуск Сич-2-30: онлайн трансляция

Согласно плану полета, Сич-2-30 должен отсоединиться от разгонного блока через 01:23:02 после старта. Если все пойдет по плану, это случится в 18:48 по Киеву.

Ориентировочно в 20:15 спутник пролетит над территорией Украины, тогда же будет установлена связь с местной наземной инфраструктурой.

Что умеет новый украинский спутник

Сич-2-30 является модификацией спутника Сич-2, запущенного в августе 2011. Однако не более чем через год – в декабре 2012-го – связь с ним была потеряна.

Личный спутник на орбите поможет как гражданским ведомствам, так и украинским военным. Основная его цель – создание цифровых фотографий поверхности нашей планеты в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Он также будет мониторить ионосферы Земли.

Отмечается, что уже через 30-40 минут необходимая информация будет в соответствующих ведомствах.

Вас также могут заинтересовать новости: