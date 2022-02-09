Компания провела первую в 2022 году презентацию.

Samsung представила новое поколение Galaxy - смартфоны S22, S22+ и S22 Ultra.

Новинки показали на сегодняшней презентации.

Модели S22, S22+ получили дисплеи 6,1 и 6,6 дюйма соответственно. Компания решила отказаться от пластика в S22 - задняя панель этой модели сделана из закаленного стекла, как и передняя.

Самым массивным в новой линейке будет Ultra - его масса составляет 228 грамм. Все модели имеют влагозащиту IP68.

Экраны новой линейки смогут регулировать герцовку матрицы до 120 Гц. Емкость аккумулятора в S22, S22+ и S22 Ultra составит 3700, 4500 и 5000 мАч соответственно.

Как передает DTF, модели S22 и S22+ имеет четыре камеры:

ультраширокоугольная 12 МП f2.2;

широкоугольная 50 МП f1.8;

телеобъектив 10 МП f2.4 с трёхкратным увеличением

фронтальная камера 10 МП f2.2.

Конфигурация камер у S22 Ultra несколько иная:

основная широкоугольная камера 108 МП f1.8;

две телекамеры 10 МП f1.8 и 10 МП f2.4 с трехкратным и десятикратным увеличением;

лазерный автофокус.

Цены на новые модели Samsung Galaxy в Украине:

S22 (128/256Гб) - 27 999 / 29 999 гривень;

S22+ (128/256Гб) - 32 999 / 34 999 гривень;

Samsung Galaxy S22 Ultra (128 / 256/512 Гб) - 39 999 / 41 999 / 45 999 гривень.

Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2022 - полное видео

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