Хоть серия Samsung Galaxy S24 вышла относительно недавно, в сети уже во всю обсуждают флагманы следующего поколения – Galaxy S25. Судя по ранним утечках, Samsung намерена заметно прокачать камеру Ultra-модели, а вот младшие модели линейки апгрейд камеры обойдет стороной.
Источники GalaxyClub сообщают, что Samsung Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus останутся со старыми камерами, как спереди, так и сзади. Разрешение главного датчика основной камеры составит все те же 50 Мп – как и у Galaxy S22. Фронтальная камера сохранит разрешение в 12 Мп.
Помимо старых камер, базовые модели Galaxy S25 получат тот же аккумулятор на 4000 мАч, что и у Galaxy S24, так что на серьезный прирост автономности в новом поколении рассчитывать тоже не приходится. Примечательно, что конкуренты из OnePlus накануне объявили, что батарея 6100 мАч станет новым стандартом для их смартфонов.
Ожидается, что Samsung представит новую флагманскую серию в январе 2025 года и до этого времени корейский бренд планирует выпустить Galaxy S24 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy этого года, но стоить при этом буде заметно дешевле.
На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. В июле анонсируют новое поколение складных смартфонов, новые часы для конкуренции с Apple Watch Ultra и Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо. А на осень компания запланировала выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.
В сентябре свои новинки представит Apple. О новом iPhone 16 уже почти все известно, также должны обновить серии AirPods и Apple Watch. Последние, к слову, будут сильно отличаться от предшествующих поколений.