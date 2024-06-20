Согласно свежей утечке, Galaxy S25 и S25 Plus сохранят старые камеры и аккумулятор.

Хоть серия Samsung Galaxy S24 вышла относительно недавно, в сети уже во всю обсуждают флагманы следующего поколения – Galaxy S25. Судя по ранним утечках, Samsung намерена заметно прокачать камеру Ultra-модели, а вот младшие модели линейки апгрейд камеры обойдет стороной.

Источники GalaxyClub сообщают, что Samsung Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus останутся со старыми камерами, как спереди, так и сзади. Разрешение главного датчика основной камеры составит все те же 50 Мп – как и у Galaxy S22. Фронтальная камера сохранит разрешение в 12 Мп.

Помимо старых камер, базовые модели Galaxy S25 получат тот же аккумулятор на 4000 мАч, что и у Galaxy S24, так что на серьезный прирост автономности в новом поколении рассчитывать тоже не приходится. Примечательно, что конкуренты из OnePlus накануне объявили, что батарея 6100 мАч станет новым стандартом для их смартфонов.

Видео дня

Ожидается, что Samsung представит новую флагманскую серию в январе 2025 года и до этого времени корейский бренд планирует выпустить Galaxy S24 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy этого года, но стоить при этом буде заметно дешевле.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. В июле анонсируют новое поколение складных смартфонов, новые часы для конкуренции с Apple Watch Ultra и Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо. А на осень компания запланировала выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

В сентябре свои новинки представит Apple. О новом iPhone 16 уже почти все известно, также должны обновить серии AirPods и Apple Watch. Последние, к слову, будут сильно отличаться от предшествующих поколений.

Вас также могут заинтересовать новости: