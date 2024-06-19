Носимое устройство станет тоньше, но при этом получит более крупные экраны.

В сети появилась информация о юбилейных Apple Watch, которые анонсируют в сентябре вместе с iPhone 16. Известнейший блогер Мин-Чи Куо утверждает, что новое поколение будут сильно отличаться от предшествующих поколений.

Главной фишкой носимого устройства окажется его вес и толщина. Часы станут тоньше, но при этом получат более крупные экраны: 45 и 49 мм вместо 41 и 45 мм в текущих моделях.

Таким образом базовая линейка Apple Watch сравнится с Apple Watch Ultra – эти продвинутые смарт-часы тоже выпускают в корпусе 49 мм. Однако юбилейные Watch Series X получит еще более тонкие рамки, из-за чего на дисплее можно будет уместить больше информации.

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Кроме того, обновленные Apple Watch будут содержать некоторые механические детали, напечатанные на 3D-принтере, чтобы снизить производственные затраты. Вполне возможно, что это положительно повлияет на финальный ценник.

В ранних сообщениях говорилось, что юбилейные Apple Watch будут важным релизом для Apple и владельцы актуальных часов наверняка захотят обновиться. Кроме базовой линейки компания обновит бюджетные SE, которые в 2023 году не выходили. А вот Watch Ultra 3 в этом году ждать не стоит – их запуск отложен на неопределенный срок.

Напомним, одним из самых ожидаемых анонсов Samsung на грядущей летней презентации станут Galaxy Watch Ultra, новые смарт-часы компании, которые должны составить конкуренцию Apple Watch Ultra. Пр этом стоять они будут на 100 долларов дешевле.

Ранее эксперты выбрали лучшие умные часы и фитнес-браслеты в 2024 году. Среди них есть как бюджетные девайсы, так и премиальные устройства.

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