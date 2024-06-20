Все новые смартфоны OnePlus станут 'монстрами автономности': что известно

Компания OnePlus объединилась с известным изготовителем аккумуляторов CALC для создания батарей нового поколения для высокопроизводительных смартфонов. Разработку назвали Glacier Battery, и, по словам OnePlus, она "положит конец проблемам с батареями".
Новая аккумуляторная батарея позволяет получить больше емкости без увеличения толщины корпуса телефона. Этот аккумулятор емкостью 6100 мАч превосходит стандартную батарею OnePlus (5000 мАч) на 22%, при этом занимает на 3% меньше места. Вдобавок, батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт (от 0% до 100% за пол часа).
Glacier Battery обладает большей емкостью, чем среднестатистический смартфон, но при этом небольшой по размеру. Для сравнения, если вы посмотрите на серию Samsung Galaxy S24, базовый S24 поставляется с аккумулятором емкостью всего 4000 мАч.
Что касается срока службы, то производитель заявляет, что в Glacier Battery используется ряд технологий увеличения срока службы батареи, и за четыре года работы аккумулятор потеряет не более 20% своей изначальной емкости.
Первым смартфоном с новым типом аккумулятора стал OnePlus Ace 3 Pro, который выйдет до конца месяца. Обещается высокая автономность – два дня при активной нагрузке. Среди других характеристик смартфона упоминается процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 24 ГБ ОЗУ.
Сегодня лидером по автономности считается Asus ROG Phone 8 Pro. В тестах Tom's Guide он держит заряд при непрерывном использовании почти 19 часов. Примечательно, что сразу за ним расположился OnePlus 12R.