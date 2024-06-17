Презентация новых устройств от Samsung пройдет в июле.

Презентация новых устройств от Samsung пройдет в июле 2024 года. Одним из самых ожидаемых анонсов является Galaxy Watch Ultra, новые смарт-часы компании, которые должны составить конкуренцию Apple Watch Ultra. За пару недель до анонса в сеть выложили фото часов и раскрыли предполагаемые цены.

В плане дизайна модель Ultra будет отличаться от актуальных Galaxy Watch: поверх квадратного корпуса будет установлен круглый дисплей. Сбоку виднеется оранжевая кнопка, которая, вероятно, будет выполнять функции, аналогичные кнопке "Действие" у Apple Watch Ultra.

Предполагается, что корпус часов будет изготовлен из титана. Также смарт-часы получат обновленные датчики и ремешок в новом дизайне.

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Также известна цена Samsung Galaxy Watch 7 Ultra. Ресурс 91mobiles пишет, что топовая модель выйдет по цене от 699 до 710 долларов (~28 000 грн). Это почти на $100 дешевле Apple Watch Ultra 2, с которыми новинка Samsung и будет конкурировать.

Что касается младших Galaxy Watch 7, у них ценник должен быть как у Galaxy Watch 6 – около 300 долларов (~12 000 грн). Предполагается, что будущие часы станут первым продуктом Samsung, оснащенным 3-нм чипом, который должен улучшить производительность и увеличить время автономной работы.

Также на летней презентации Samsung покажут новое поколение складных смартфонов и Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо производителя, которое оснастят рядом технологий мониторинга здоровья.

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