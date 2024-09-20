Samsung раскрыла дату презентации Galaxy S24 FE и Tab S10: что известно о гаджетах

Ранее считалось, что Galaxy S24 FE представят в октябре, как S23 FE, но теперь официальный анонс ожидается уже на следующей неделе.

О доступном смартфоне линейки Galaxy S24 и планшетах Tab S10 известно практически все. Под вопросом оставалась только дата запуска, но сегодня Samsung раскрыла и ее.

На YouTube-канале Samsung Vietnam вышел небольшой ролик, посвященный грядущему мероприятию Unpacked. На видео фигурирует дата – 26 сентября, которую подтвердили инсайдеры еще в начале месяца.

На тизере отчетливо виден корпус смартфона, напоминающий Galaxy S24 FE, рекламные изображения с которым слили еще в августе, поэтому нет сомнений в том, что представят именно его.

Видео дня

Известно, что Galaxy S24 FE п получит три больших апдейта. Во-первых, диагональ экрана вырастет с 6,4 до 6.7 дюйма, а яркость повысится с 1450 до 1900 нит. Во-вторых, автономность вырастет в среднем на 2 часа, а в качестве аппаратной платформы выступит более мощный SoC Exynos 2400e. Также смартфон получит полный набор Galaxy AI.

Ранее считалось, что Galaxy S24 FE представят в октябре по аналогии с S23 FE, но учитывая, что Samsung анонсировала Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 раньше своих предшественников, то вполне логично, что Galaxy S24 FE также появится раньше.

Также Samsung должна презентовать линейку Galaxy Tab S10. В нее войдут две модели – Tab S10 Plus и Tab S10 Ultra. Больших изменений по сравнению с прошлогодними планшетами не предвидится.

Ранее в этом месяце у Samsung вышел новый смартфон Galaxy M05 и это официально самый доступный аппарат компании на сегодняшний день. У него нет ИИ, но есть большой дисплей с кадровой частотой, как у iPhone 16 и актуальная ОС Android.

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