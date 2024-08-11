Премьера состоится в ближайшие месяцы.

Samsung уже подтвердила, что работает над смартфоном Galaxy S24 FE. Это преемник успешной модели Galaxy S23 FE, которая является компромиссной версией флагманской серии S23 и была выпущена прошлой осенью.

Показать новинку должны осенью этого года. А меж тем инсайдеры полностью раскрыли дизайн и характеристики устройства и даже назвали ценник.

Судя по изображениям, смартфон будет выглядеть так же, как гаджеты серии Galaxy S24. Разница разве что в цветовой палитре, а также в более толстых рамка. Впрочем, есть и еще одно визуальное отличие – габариты. S24 FE – большой смартфон. Диагональ экрана вырастет с 6,4 до 6.7 дюйма.

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Аппаратной основой новинки станет чипсет Exynos 2400e. Эта SoC существенно быстрее и энергоэффективней в сравнении с Exynos 2200 в S23 FE Более того, ожидается увеличение емкости аккумулятора, металлическая боковая рамка и закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus+. Селфи-камера – 10-мегапиксельная, в основной – датчики с разрешением 50, 12 и 8 Мп.

Что еще важно: смартфон получит полный набор Galaxy AI. Будут доступны все те же ИИ-функции, что и в премиальных моделях. Это очень выгодно выделяет компанию на фоне Apple, которая ограничила использование искусственного интеллекта только двумя из четырех последних моделей смартфонов, iPhone 15 Pro и Pro Max.

И наконец, смартфон оценят примерно в 600 долларов. То есть, цена новинки не изменится в сравнении с S23 FE.

Пока что актуальной моделью в этой серии является выпущенный в октябре 2023 года Samsung Galaxy S20 FE. Серия FE создается на основе отзывов пользователей, которые хотят получить максимум технологий по доступной цене. И готовы пожертвовать некоторыми фишками флагманской серии.

Ранее сообщалось, что функции искусственного интеллекта в устройствах Samsung Galaxy будут платными с 2026 года. Тем же путем пойдет и Apple, которая собирается вести новую подписку на расширенные функции ИИ.

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